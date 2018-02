Rekin jest coraz bliżej, a w głowie myśl: uspokój się. Polak nagrodzony w konkursie

"Underwater Photographer of the Year" to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów fotografii podwodnej na świecie. Tym bardziej wspaniały jest fakt, że w gronie laureatów znalazł się Polak - Jakub Degee. Swoim zdjęciem głowomłota olbrzymiego zapewnił sobie drugie miejsce w kategorii "nowe talenty".