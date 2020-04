Rodzina orangutanów i jej przyjaciółki wyderki. Zobaczcie tę niezwykłą więź

Zwierzęta mieszkają razem w zoo Pairi Daiza w mieście Brugelette na zachodzie Belgii. Właściciele zoo chcą, aby orangutany, zaliczane do rzędu naczelnych, miały jak najlepsze warunki, pomimo tego, że żyją w niewoli.

- Muszą być zabawiane oraz zajęte psychicznie, fizycznie i emocjonalnie - przekazał rzecznik ogrodu zoologicznego Mathieu Goedefroy.

Orangutany z belgijskiego zoo bawią się z wydrami (Pascale Jones/Pairi Daiza)

"Bardzo udany eksperyment"

W zoo znajduje się też rodzina wyderek orientalnych, zwanych też wydrami karłowatymi. Pozwolono im zamieszkać w rzece, która przepływa przez teren będący miejscem zamieszkania rodziny orangutanów: 24-letniego ojca o imieniu Ujian, 15-letniej matki Sari oraz ich trzyletniego syna Beraniego.

- Wyderki cieszą się z tego, że mogą wyjść na wyspę orangutanów i pobawić się ze swoimi wielkimi, włochatymi przyjaciółmi - powiedział Goedefroy, dodając, że to szczególnie Berani i Ujian mają bardzo silną więź z wyderkami. - To sprawia, że życie jest bardziej zabawne i interesujące dla obu tych gatunków. Jest to bardzo udany eksperyment - dodał.

Zabawiają ich cały czas

Rodzina orangutanów żyje w belgijskim zoo od 2017 roku. Na terenie ogrodu zoologicznego znajdują się jeszcze dwa orangutany - samiec Gempa i samica Sinta.

Jak mówił rzecznik zoo, orangutany mają 97 procent wspólnego DNA z ludźmi i dlatego potrzebują sporo uwagi, aby cały czas były czymś zajęte.

- Nasi opiekunowie zabawiają je przez cały dzień grami umysłowymi, zagadkami, łamigłówkami i innymi rzeczami, które ćwiczą ich inteligencję - opowiadał Goedefroy.

Orangutany są zagrożone przez plantacje oleju palmowego na ich rodzimych wyspach Borneo i Sumatra. Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody wszystkie orangutany klasyfikuje jako krytycznie zagrożone.