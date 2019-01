Rozczarowujące odkrycie w Szkocji. "Kręgi są z epoki Spice Girls, a nie z epoki brązu"

Jezioro ukryte pod antarktycznym lodem, a w nim szczątki niesporczaków - 19-01-2019 W osadach na dnie jeziora położonego kilometr pod lodem Antarktydy naukowcy odkryli szczątki skorupiaków, małych bezkręgowców - niesporczaków oraz fragmenty roślin lub grzybów - wynika z artykułu opublikowanego na łamach prestiżowego czasopisma naukowego "Nature". czytaj dalej

Kamienna formacja została odkryta w listopadzie na terenie hrabstwa Aberdeenshire w północno-wschodniej Szkocji.

Archeolodzy od razu rozpoczęli badania nad znaleziskiem. Nieoczekiwanie jednak je przerwali, ponieważ dawny właściciel ziemi, na której stał kamienny krąg, skontaktował się z członkiem zespołu badawczego - Neilem Ackermanem. Przekazał, że zbudował krąg w latach 90. XX wieku.

Replika kręgów

Na terenie Szkocji znaleźć można wiele kamiennych kręgów. A teraz również ich replikę. Ackerman nazwał to odkrycie "rozczarowującym", ale liczy na to, że zostanie docenione.

- Mimo że nie jest to starożytne miejsce, to znajduje się w fantastycznej lokalizacji i stanowi doskonały dodatek do krajobrazu - powiedział Ackerman.

"Teraz wiemy, że kręgi są z epoki Spice Girls, a nie z epoki brązu" - tak napisała o odkryciu brytyjska stacja Sky News.

Ackerman wytłumaczył też, że tego typu zabytki są trudne do datowania. - Z tego powodu w naszych archiwach uwzględniamy wszelkie repliki starożytnych zabytków na wypadek, gdyby później okazało się, że zostały błędnie zidentyfikowane - dodał.

Kamienne kręgi

Unikalne dla północnego wschodu Szkocji Leżące Kamienne Kręgi powstały w około 3500 do 4500 lat temu. Budowane były na bazie dawnych kopców. W starożytności używano ich do pochówku skremowanych ludzkich szczątków. Cechą charakterystyczną jest duży poziomy kamień otoczony dwoma pionowymi zwykle umieszczonymi między południowym wschodem a południowym zachodem okręgu. Niektórzy badacze uważają, że orientacja ta odzwierciedla położenie zachodzącego słońca w środku zimy, co byłoby ważną datą dla zajmujących się rolnictwem ludów.