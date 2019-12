Zacięta walka w wodzie. Bielik amerykański w mackach ośmiornicy - 13-12-2019 Grupa hodowców łososi z północno-zachodnich krańców kanadyjskiego Vancouver może być z siebie bardzo dumna. Mężczyźni ocalili bielika amerykańskiego z macek ośmiornicy. Jak przyznał jeden z hodowców, długo wahali się czy zareagować. czytaj dalej

W ubiegłym tygodniu na plaży Drakes nieopodal Parku Narodowego Point Reyes w amerykańskim stanie Kalifornia David Ford zaobserwował tysiące różowych stworzeń o fallicznym kształcie.

Te dziwnie wyglądające zwierzęta z gatunku Urechis unicinctus należą do gromady szczetnic, która zaliczana jest do typu pierścienic. Czasami po angielsku nazywane są "penis fish", co po polsku można przetłumaczyć jako "ryba penis".

Są przysmakiem

Urechis unicinctus zwykle zakopują się głęboko pod piaskiem. Jednak w wyniku gwałtownych burz, jakie przeszły ostatnio w tamtym regionie, woda wymyła je na brzeg.

- Chodziłem przez pół godziny po plaży, a te stworzenia leżały wszędzie. Wzdłuż plaży było widać mewy, niektóre z nich były tak najedzone, że ledwie mogły stać - opowiadał Ford w rozmowie z portalem Vice.

Istnieją skamieliny będące dowodem na to, że zwierzęta te występowały nawet 300 milionów lat temu. Uznawane są za całkiem długowieczne, potrafią żyć nawet 25 lat. Polują na nie wydry, rekiny, mewy płaszczki, ale są też przysmakiem w kuchni azjatyckiej.

Urechis unicinctus mogą osiągać od 15 do 30 centymetrów długości i żywią się detrytusem, czyli martwą materią organiczną.

