Są szybkie, trudne do usunięcia i potrafią się uodparniać. Przed nami sezon na wszy

Wychodzą z zimowych kryjówek. Giną pod kołami samochodów - 26-03-2019 Wiosną nie tylko ptaki pokonują kilka tysięcy kilometrów, by dotrzeć do swoich lęgowisk. Cieplejsze dni sprzyjają również wędrówkom zwierząt na lądzie. Tym, które mają do przejścia zaledwie kilkaset metrów, nie udaje się często dotrzeć do celu. By temu zapobiec, leśnicy rozpoczęli akcję ratowania płazów. czytaj dalej

Ludzkie wszy głowowe mogą poruszać się jedynie poprzez pełzanie po włosach. Przyklejają swoje jaja do poszczególnych pasm, blisko skóry głowy, gdzie ciepło wspomaga wyklucie. Żywią się kilka razy dziennie ludzką krwią. Gdy wsza zejdzie ze skóry głowy i straci dostęp do posiłku, umrze w ciągu od 15 do 24 godzin. Wszy głowowe mogą rozprzestrzeniać się poprzez zakładanie zainfekowanych kasków sportowych czy czapek.

Najszybciej jednak potrafią rozprzestrzenić się poprzez bezpośrednie przejście z jednej osoby na drugą. Za każdym razem, gdy dzieci przytulają się do osoby zainfekowanej, wszy mają szansę przejść z jednej głowy na drugą.

Pazurki na odnóżach

Niemal błyskawiczne przemieszczanie po żywicielu umożliwiają im trzy pary silnych odnóży, z którego każde zakończone jest ostrym pazurem.

Ponieważ wszy mają zdolność przystosowywania się do warunków i żywicieli, na innych naczelnych czy ptakach wyglądają inaczej. Na przykład wszy żerujące na gołębiach są długie i cienkie, aby łatwiej było im się ukryć w piórach. Na ludziach i innych naczelnych ich pazury wyewoluowały tak, by idealnie przyczepić się do jednego włosa.

- Krzywizny ich pazurów są bardzo zbliżone do średnicy włosa, z którą mają styczność w zależności od danego gatunku żywiciela - powiedział biolog David Reed, który studiował życie wesz i ich ewolucję w Muzeum Historii Naturalnej na Florydzie.

Z powodu tego przystosowania wszy głowowe nie mogą przenosić się na inne części ludzkiego ciała lub na nasze zwierzęta.

Głowowa, odzieżowa, łonowa

- Pozostałe włosy na ciele są dla nich zbyt grube, przez co nie mogą się na nich utrzymać - wyjaśnił entomolog medyczny Kosta Mumcuoglu, badacz z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie.

Na ciele człowieka żerować mogą jeszcze dwa inne typy tych pasożytów - wesz odzieżowa, żyjąca na ubraniach ludzi, a także wesz łonowa, która może rozprzestrzeniać się podczas kontaktów seksualnych.

- Wszy łonowe mają mocniejsze pazury, aby złapać grubsze włosy - tłumaczył Mumcuoglu.

Odporne i trudne do wyeliminowania

W latach 2013-2015 John Clark i jego koledzy z Uniwersytetu w Massachusetts Amherst przeprowadzali badania na wszach głowowych w każdym stanie Stanów Zjednoczonych z wyjątkiem Wirginii Zachodniej i Alaski. Odkryli, że owady stały się zdecydowanie odporne na chemikalia stosowane w najczęstszych metodach zwalczenia - na naturalne insektycydy oraz syntetyczne pyretroidy.

Czasochłonne zajęcie

Jednak jak podał Clark, są produkty, które nadal działają przeciwko insektom. Dzięki specjalnym zabiegom kosmetycznym można pozbyć się zarówno jaj, jak i dorosłych osobników. Działają również zabiegi duszące, które blokują otwory oddechowe pasożytów oraz stosowanie urządzeń z gorącym powietrzem, aby wysuszyć owady. Sprawdza się też olejek z drzewa herbacianego, który działa zarówno jako środek odstraszający, jak i środek owadobójczy.

Mellissa Shilliday, która prowadzi kilka salonów fryzjerskich w stanie Kalifornia stwierdziła, że najbardziej wzmożony czas pojawiania się wszy to okres wakacyjny. Pasożyt może zainfekować nas również w kinie.

W salonie fryzjerskim problem jest usuwany za pomocą specjalnego metalowego grzebienia z gęstymi ząbkami. Dalsze leczenie polega na stosowaniu specjalnych olejków.

Jednak jak zaznaczyła fryzjerka, wyeliminowanie insektów wymaga czasu i wysiłku. - W pewnym sensie musisz wiedzieć co robisz, a większość ludzi, którzy próbują pozbyć się problemu szybko się męczą i chcą prostszej metody - powiedziała fryzjerka.