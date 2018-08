Seksualnie sfrustrowany delfin na wybrzeżu Francji. Mer wydał zakaz kąpieli

Homoseksualne łabędzie atakowały ludzi. Broniły swych "dzieci" - 28-06-2018

Dwa łabędzie trzeba było zabrać z jeziora Grundlsee w Austrii, bo atakowały ludzi. Historia przyciągnęła uwagę mediów z co najmniej dwóch powodów: ptaki to homoseksualna para, a to, co traktowały jak swoje dzieci, okazało się... plastikowymi kubeczkami. Zadbano o to, by ptaki mogły nadal żyć razem, w innym miejscu. czytaj dalej