"Myślałem, że to biały kamień". Olbrzymia purchawka wyrosła w Chinach - 25-08-2020 Ogromną purchawkę znaleziono w chińskiej prowincji Shaanxi. Była tak duża, że początkowo pomylono ją z kamieniem. czytaj dalej

Naukowcy zakładali, że zobaczą, jak ptaki przebijają się przez wodę głową, a skrzydła schowają tak, jak robią to ptaki podczas nurkowania. Jednak mylili się.

Trzy z czterech kolibrów żarogłowych (Calypte anna), które brały udział w badaniu, pokonały ścianę wody ustawiając się asymetrycznie i używając jednego skrzydła do przebicia się. - Nic, co znaleźliśmy w literaturze naukowej, tego nie przewidywało - powiedział biolog Victor Ortega-Jimenez, główny badacz z Uniwersytetu Stanowego Kennesaw. Tylko jeden z badanych kolibrów przeleciał przez ścianę wody ustawiając się do niej symetrycznie, odchylając się minimalnie.

Kolibry potrafią latać przy silnym wietrze i w czasie deszczu. Zaobserwowano też, że kąpią się przy wodospadach.

Kurtyna wody

Aby powstał materiał filmowy, doktor Ortega-Jimenez i inni naukowcy skonstruowali sztuczną kurtynę wodną i przeszkolili kolibry do używania karmników, dzięki czemu przelatywały przez wodę.

"Wodospady mogą stanowić nieprzenikalną barierę fizyczną dla małych i powolnych zwierząt" - pisali naukowcy, spekulując, że niektóre ptaki mogą korzystać z wodospadów, aby chronić się przed drapieżnikami i pasożytami.