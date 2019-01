Stwór z morza, którego śluz ma zadziwiające właściwości

Śluzice to jedne z najciekawszych morskich stworzeń. Potrafią wyprodukować w krótkim czasie ogromne ilości śluzu. Kiedy w 2017 roku w Oregonie śluzice - w drodze do koreańskich restauracji - wypadły z ciężarówki, natychmiast oblepiły samochód osobowy mazią.

Śluzica (łac. Myxini) należy do gromady prymitywnych zwierząt morskich zaliczanych do bezżuchwowców. Na pierwszy rzut oka przypomina węgorza.

Śluzica ukrywająca się pod skałą (Wikipedia/CC-BY-SA-3.0/Stan Shebs)

Śluz o niezwykłych właściwościach

Śluzica - co sugeruje już jej nazwa - produkuje bardzo dużo śluzu. Wytwarza go wtedy, kiedy czuje się atakowana lub zestresowana. 14 lipca 2017 roku w amerykańskim stanie Oregon ciężarówka pełna śluzic, mających trafić do Korei Południowej, gdzie uważa się je za przysmak, przewróciła się na autostradzie. Niewielki odcinek autostrady 101 i co najmniej jeden samochód zostały pokryte lepką mazią.

Śluzice wypuszczają taką ilość śluzu, którą można zmieścić na łyżeczce od herbaty, jednak w mniej niż pół sekundy ta niewielka ilość może powiększyć się 10 tysięcy razy, co wystarczy, by wypełnić duże wiadro.

Choć śluz wygląda odrażająco, uważany jest za jedną z bardziej niezwykłych substancji na świecie.

- Kiedy widzimy wypełnione nim wiadro, mamy wrażenie, że w środku jest woda. Dopiero gdy włożymy do niego rękę, czujemy, jak gęsta, miękka i delikatna to substancja - powiedział Randy Ewoldt z Uniwersytetu Illinois w Urbanie i Champaign.

Naukowcy od dawna zakładali, że śluzice używają mazi do zatykania skrzeli potencjalnych drapieżników. Tę hipotezę udało się potwierdzić dopiero w 2011 roku, kiedy Vincent Zintzen z Muzeum Nowej Zelandii Te Papa Tongarewa nagrał moment, w którym śluzica pokrywała śluzem węgorza oraz inne ryby. Udało się jej zmusić do odwrotu nawet rekina - ten dławił się mazią, którą miał w szczękach. Badacze nie wiedzieli jednak, w jaki sposób dochodzi do wypuszczenia śluzu. Analiza nagrań, które zdobyto, wykazała, że dzieje się tak, gdy śluzica się stresuje. Ta umiejętność sprawia, że na śluzice trudno zapolować.

Złowił rekina, chciał wciągnąć go na pokład. Wtedy doszło do ataku - 03-09-2018 Wędkarz z Belfastu złapał rekina, a kiedy próbował go wciągnąć na pokład, został ugryziony. Z głęboką raną przedramienia trafił do szpitala. czytaj dalej

Zagadka z głębi mórz

Śluzice są tak niezwykłe, że biolodzy mają trudności z wyraźnym określeniem, w jaki sposób spokrewnione są z innymi rybami oraz kręgowcami. Opierając się na ich prostej anatomii, wielu badaczy postrzega je jako prymitywne kręgowce.

Śluzice występują we wszystkich morzach z wyjątkiem Morza Czerwonego oraz Arktyki. Na dużych głębokościach spotykane są tylko w strefie tropikalnej. Prowadzą nocny tryb życia, a ich głównym źródłem pożywienia jest padlina i chore ryby uwięzione w rybackich sieciach.