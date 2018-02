Świstak przepowiedział szybkie nadejście wiosny, potem próbował uciec. Polała się krew

Cienkie prześcieradła i grube kołdry. Śnieg na Waszych zdjęciach - 03-02-2018 Zima znów nam o sobie przypomniała. Na Waszych zdjęciach widać śnieg, którego ilość jest w kraju zróżnicowana. czytaj dalej

Trochę krwi

Kanadyjczycy, podobnie jak Amerykanie, uważnie przypatrują się prognozom świstaka. Ten, którego obserwowano w piątek w Nowej Szkocji, ma na imię Sam i bywa agresywny, gdy chce stanąć w swojej obronie. Zwierzę tuż po przepowiedni próbowało wymknąć się ze zrobionego z siatki kojca, ale w ostatniej chwili złapał je jeden z miejscowych reporterów. Świstak ugryzł dziennikarza w rękę.

- To stało się dokładnie tutaj. Świstak Sam wyszedł ze swojego domku i przepowiedział szybkie nadejście wiosny. Tłum zaczął wiwatować, a gdy entuzjazm opadł i ludzie już poszli do domów, zaproszono ekipy telewizyjne, żeby zrobiły kilka bliższych ujęć świstaka. Ja zacząłem nagrywać go telefonem, a kiedy zauważyłem, że Sam próbuje uciec, chciałem go powstrzymać - powiedział reporter Brett Ruskin. - Sam mnie ugryzł i przez chwilę krwawiłem, kilka kropli spadło na telefon, jednak świstakowi udało się przeskoczyć do innego kojca. Co ciekawe, jego przepowiednia jest zupełnie inna niż świstaka Phila - dodał Ruskin.

Wcześniej świstak Phil z amerykańskiej Pensylwanii jak co roku bez tremy wystąpił przed tłumem i, widząc swój cień, dał znak, że zima potrwa jeszcze sześć tygodni.