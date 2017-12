Kolczasty zwierzak, którego trudno nie lubić - 28-12-2017

Popularne zwierzątka domowe to psy, koty, chomiki czy świnki morskie. Co mają jednak zrobić rodzice w sytuacji, gdy dzieci bardzo chcą zwierzaka, ale są uczulone na sierść? Odpowiedzią na to pytanie jest jeż. Dziesięciomiesięczny Azuki ma już kilkaset tysięcy fanów na całym świecie. czytaj dalej