Szkielety ułożone w kształt Drogi Mlecznej. Tajemnicze odkrycie w Meksyku

Prehistoryczne ryby pancerne w Polsce. To pierwsze takie znalezisko w Europie - 31-01-2018 Szczątki dunkleosteusów – ogromnych, dewońskich ryb pancernych odkryto w miejscowości Płucki w gminie Łagów (Świętokrzyskie). To jedne z największych morskich drapieżników w historii życia na Ziemi - powiedział dr Piotr Szrek z Państwowego Instytutu Geologicznego. czytaj dalej

Noworodek i dziewięcioro dorosłych

Na intrygujące miejsce pochówku na terenie Tlalpan, dzielnicy położonej w południowo-zachodniej części Dystryktu Federalnego miasta Meksyk, natrafiono w ubiegłym tygodniu.

Jimena Rivera Escamilla, kierująca wykopaliskami archeolog z Narodowego Instytutu Antropologii i Historii (INAH) powiedziała, że grób wydaje się powiązany z obrzędami rytualnymi, a ciała - miesięcznego noworodka i dziewięciu osób dorosłych ułożono celowo w skomplikowany sposób.

Escamilla nie sprecyzowała, jak zmarły te osoby ani też, czy ich śmierć nastąpiła równocześnie.

Głowy są zwrócone w różnych kierunkach. Jedna czaszka znalazła się na klatce piersiowej szczątków innej osoby, dłonie jednego szkieletu leżały na plecach innego - opowiadała Escamilla w rozmowie z portalem Televisa News. Całość - jak to określił opisujący odkrycie dziennik "Washington Post" - "przypominała kosmiczną spiralę Drogi Mlecznej".

Tajemniczy grób w Meksyku (Mauricio Marat)

Zdeformowane czaszki

Jak podkreśla w raporcie z badań Narodowy Instytut Antropologii i Historii, odkrycie może pomóc w zrozumieniu kultury starożytnych ludów Mezoameryki okresu preklasycznego. Szkielety należą do właśnie do reprezentantów ludów zamieszkujących te tereny przez 500 lat, zanim w regionie zagościli Aztekowie. Osiedlaniu się na tym terenie sprzyjała żyzna gleba, dostępność świeżej wody oraz liczna zwierzyna łowna.

Czy yeti istnieje? Odpowiedź znaleźli naukowcy - 01-12-2017 Naukowcy w środę obalili mit ohydnego bałwana, wysokiego i tajemniczego półczłowieka, o którym od wieków mówi się, że zamieszkuje niedostępne regiony Himalajów. czytaj dalej

Niektóre czaszki oraz zęby wydają się celowo zdeformowane. Jak podkreślili naukowcy, to znana praktyka wśród społeczeństw Mezoameryki. Takie praktyki mogły wskazywać na status społeczny danej osoby, płeć oraz próby upodobnienia się do bóstw.

W tym samym miejscu natrafiono również na gliniane naczynia zwane cajetes oraz tecomate - gliniane misy w kształcie tykwy, a także kilka rodzajów kamieni, zakopanych półtora metra pod ziemią.





Kolejne ciekawe odkrycie

Naukowcy wiążą ze znaleziskiem wielkie nadzieje na wzbogacenie wiedzy o historii Mezoameryki, w tym o tym, jak żyły i dlaczego ginęły tamtejsze cywilizacje.

Przypominają w tym kontekście inne ciekawe odkrycia z przeszłości, zwłaszcza to z 2011 roku, w wyniku którego ustalono, że Xiximowie - rdzenny lud, zamieszkujący teren obecnego stanu Durango - byli kanibalami. Stwierdzono to dzięki zbadaniu kości na stanowisku archeologicznym pochodzącym z XV wieku. Okazało się, że były one gotowane, oskrobane z mięśni i w rezultacie porysowane kamiennymi ostrzami.