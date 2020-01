Jak zrzucić zimową "oponkę"? - 18-04-2015 Wielu mężczyzn po zimie nie ma się czym pochwalić, a do lata coraz bliżej. Znamy jednak sposób na "oponkę". Wystarczy kilka prostych ćwiczeń i trochę dyscypliny. czytaj dalej

Do ptasiego azylu, który znajduje się w leżącej nieopodal Ipswich wsi Stonham Aspal, ptaka przyniósł lokalny mieszkaniec. Kiedy pracownicy zbadali sowę, odkryli, że nie jest ani ranna, ani chora, tylko "po prostu ekstremalnie otyła" i przez to "niezdolna do latania". Sowa była o jedną trzecią cięższa niż powinna.

Sowa przeszła na restrykcyjną dietę, żeby zejść z 245 gramów do prawidłowej wagi, a gdy jej się to udało, wypuszczono ją na wolność. Ptak doszedł do właściwej wagi w ciągu kilku tygodni.

"Dogadzała sobie"

Główny sokolnik azylu Rufus Samkin powiedział, że za otyłością sowy może stać fakt, że zima jest łagodna, a przez to łatwiej o pokarm, taki jak myszy czy nornice.

- Uważamy, że sowa po prostu sobie dogadzała - powiedział Samkin. - Mam nadzieję, że nauczyła się utrzymywać wagę, bo tylko prawidłowa waga pozwoli jej uciekać przed drapieżnikami - dodał.