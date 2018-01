Katie Stephen i Eddie Zytner spędzali wakacje w Punta Cana na Dominikanie. Zwykły spacer po plaży zapamiętają na długo. Po powrocie para poczuła swędzenie stóp, które z każdą chwilą narastało.



- Jeśli twoje stopy zaczną strasznie swędzieć po podróży, od razu skontaktuj się z lekarzem. Na początku myślałam, że to tylko zwykłe ukąszenia. Jednak z dnia na dzień uczucie swędzenia coraz bardziej mi doskwierało - napisała na portalu społecznościowym Katie Stephen.

Co było przyczyną?

Diagnoza była dość zaskakująca: swędzenie powoduje tęgoryjec dwunastnicy. Jest to pasożyt, który należy do nicieni. Osiąga długość do dwóch centymetrów.

Jak informują naukowcy, na Dominikanie żyją organizmy, które są nosicielami tęgoryjca. Prawdopodobnie na plaży leżały ich odchody. Para, spacerując boso, naraziła się na kontakt z zarodźcami. To najczęstszy sposób rozprzestrzeniania się tego pasożyta.

Tęgoryjec dwunastnicy (Ancylostoma duodenale)

Jak leczyć?

Szacuje się, że obecnie tęgoryjcem dwunastnicy może być zainfekowanych od 576 do 740 milionów ludzi. Wiele zarażonych osób może nie odczuwać żadnych objawów, dlatego jest to dość niebezpieczne dla naszego zdrowia. Dopiero w badaniach wychodzi na przykład anemia, za którą może stać tęgoryjec. Dzieci, które żyją z tęgoryjcem długo, tracą między innymi żelazo, co może prowadzić do zaburzeń związanych ze wzrostem i rozwojem intelektualnym.

Na szczęście zakażenie tęgoryjcem można łatwo leczyć.