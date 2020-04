"To ćwiczenie może wam uratować życie". Lekarz pokazuje, jak je wykonać

Lekarz pokazuje, jak prawidłowo założyć maseczkę. I jak ją zdjąć - 31-03-2020 Wychodząc z domu, zakładasz ochronną maseczkę? Sprawdź, czy potrafisz to zrobić poprawnie. Oto krótka instrukcja krok po kroku. czytaj dalej

Jak powiedział na antenie TVN24 doktor Maciej Jędrzejko, specjalista ginekolog-położnik, ćwiczenia oddechowe powodują rozprężanie pęcherzyków płucnych i ułatwiają usuwanie wodnistej wydzieliny, która zbiera się w czasie zapalenia płuc.

Aby zaopatrzyć się w przedmioty niezbędne do ćwiczenia, nie musimy nawet wychodzić z domu. Potrzebna będzie nam jedynie butelka wypełniona wodą i rurka o wąskim przekroju.

Wykonując ćwiczenie, rurkę wykładamy do butelki z wodą, a następnie do ust i dmuchamy w nią, tak by na powierzchni wody powstały bąble.

"Może wam uratować życie"

Ćwiczenie powinno powtarzać się mniej więcej 10 razy na godzinę.

- Jeżeli zapadniecie na zapalenie płuc, to ćwiczenie może wam uratować życie - powiedział Jędrzejko. Dodał, że to prosta metoda stosowana od dziesiątek lat w szpitalach.