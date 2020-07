"To drugi raz w Indiach, kiedy zauważono żółwia albinosa"

Tak pełza pleń. Rzadkie zjawisko nagrane w Tatrach - 23-07-2020 Wyjątkowo rzadkie zjawisko - pleń - udało się uchwycić wędrującym w Tatrach turystom. Na nagraniu udostępnionym przez Tatrzański Park Narodowy widać pełzającą wspólnie grupę larw. Dawniej wierzono, że to zwiastun szczęścia i dobrobytu. czytaj dalej

Żółtego żółwia dostrzegł rolnik w trakcie pracy na polu we wschodniej części kraju we wsi Sujanpur. Zdecydował zabrać się go do domu i wezwać służby, które będą potrafiły zająć się zwierzęciem.

Jak powiedział w rozmowie z telewizją CNN Siddhartha Pati ze Stowarzyszenia Ochrony Bioróżnorodności, nigdy nie widział tak wyglądającego żółwia.

Wyjaśnił, że jego kolor to efekt albinizmu, który charakteryzuje się całkowitym lub częściowym brakiem enzymu tyrozynazy. - Czasami dochodzi też do mutacji w sekwencji genetycznej lub występuje niedobór enzymu - powiedział.

- To pierwszy raz w tym stanie i drugi raz w Indiach, kiedy znaleziono żółwia albinosa - dodał Pati.

Wideo Żółw albinos zauważony w Indiach

Popularny gatunek w południowej Azji

Gad, którego znaleziono, należy to gatunku żółwia o nazwie skrytonóg indyjski (Lissemys punctata). Oprócz Indii, popularny jest w Pakistanie, na Sri Lance, w Nepalu, Bangladeszu i Birmie. Żywi się żabami, ślimakami i roślinnością wodną. Ten konkretny był dorosły, prawdopodobnie miał od półtora do dwóch lat.

Żółw został wypuszczony na wolność w indyjskim mieście Balasore.