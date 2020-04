To gigantyczne "coś" żyje i odejmuje mowę badaczom

Niezwykle długi rurkopław z rodziny Apolemia został zauważony około tygodnia temu w pobliżu leżącej u zachodniego wybrzeża Australii Rafy Ningaloo przez badaczy z Muzeum Australii Zachodniej, Instytutu Oceanicznego Schmidta i Instytutu Oceanografii Scrippsów. Stworzenie, zaobserwowano przy użyciu zdalnie sterowanego pojazdu podwodnego ROV.

Rurkopław z rodziny Apolemia (Schmidt Ocean Institute)

- To było emocjonujące - opisywały moment zauważenia rurkopława biolożki Nerida Wilson i Lisa Kirkendale kierujące misją. - Wszystkim odjęło mowę - dodały.

Ten niezwykły morski okaz wygląda jak jedno zwierzę, ale w rzeczywistości składa się z wielu tysięcy osobników zwanych zooidami, które samodzielnie nie są w stanie istnieć i mają zdolność klonowania się. Niektóre z nich, za pomocą macek, przyciągają do siebie pożywienie.

Rurkopław wyglądem przypomina sznurek. Jego długość dochodzi zwykle do około 30 metrów. Długość okazu widzianego u wybrzeży zachodniej Australii oszacowano aż na około 45 metrów.

Check out this beautiful *giant* siphonophore Apolemia recorded on #NingalooCanyons expedition. It seems likely that this specimen is the largest ever recorded, and in strange UFO-like feeding posture. Thanks @Caseywdunn for info @wamuseum @GeoscienceAus @CurtinUni @Scripps_Ocean pic.twitter.com/QirkIWDu6S — Schmidt Ocean (@SchmidtOcean) April 6, 2020