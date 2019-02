To nie była zwykła zorza. Zielony smok na islandzkim niebie

Widowisko na niebie w Finlandii. Zielona zorza polarna - 16-02-2019 Nocne niebo nad rzeką Paatsjoki w Finlandii we wtorek zmieniało kolory na zielony i różowy. czytaj dalej

W pierwszej połowie lutego efektowne zjawisko ujrzały na islandzkim niebie Jingyi Zhang oraz Wang Zheng.

"Ten spektakl był tak fascynujący, że matka fotograficzki wybiegła do przodu, by to zobaczyć, i została uchwycona na pierwszym planie" - czytamy o okolicznościach powstania zdjęcia zorzy na blogu NASA "Astronomy Picture od the Day".

Różnokolorowe smugi na niebie

Zorza polarna, nazywana również Światłami Północy, nie stanowi jedynie pięknego widoku, lecz także jest świadectwem fascynujących zjawisk zachodzących w Układzie Słonecznym - konkretnie na Słońcu.

"Nigdy nie przepuszczę takiej okazji". Zorza polarna pojawiła się nad Polską - 22-03-2018 Zobaczenie zorzy polarnej znajduje się na liście marzeń wielu osób. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę z tego, że wielobarwne rozbłyski można zobaczyć nawet w Polsce. Trzeba tylko uzbroić się w cierpliwość i wiedzieć, kiedy ruszyć na łowy. Mateuszowi Matusiakowi udało się to w ostatnią niedzielę. czytaj dalej

Zorzą nazywamy zjawisko świetlne, które występuje w górnych warstwach atmosfery. Powstaje w wyniku interakcji magnetosfery Ziemi i wiatru słonecznego. Naładowane cząstki wyrzucane przez Słońce ulegają wzbudzeniu i uwalniają swoją energię w ziemskiej jonosferze (na wysokości 100 kilometrów), co na niebie przybiera wygląd różnokolorowych smug światła.

Jej kolor zależy od gazu, który dociera do ziemskiej atmosfery. Za czerwony i zielony kolor odpowiada tlen, azot zapewnia barwę purpurową i bordową, a wodór i hel - niebieską lub fioletową. Jeśli chodzi o kształt, jest to tylko kwestia przypadku. Jingyi Zhang i Wang Zheng miały zwyczajnie szczęście, że zobaczyły akurat tak oryginalny kształt zjawiska.

Jak najbliżej bieguna

Zorze są widoczne na wysokich szerokościach geograficznych, głównie za kołami podbiegunowymi. Na półkuli północnej zorza jest określana łacińską nazwą Aurora borealis, a południowa zorza polarna nosi nazwę Aurora australis.

W połowie lutego zorza pojawiła się również na niebie nad fińską Laponią. Czytaj więcej tutaj.