Najpierw ciemna chmura, później wirujący lej. Nad wodą powstała trąba - 29-06-2018 Trąba wodna pojawiła się w południowych Chinach. Wysoki słup wody kształtem przypominał literę "S". Zjawisko uwiecznił na nagraniu pracownik stacji meteorologicznej. czytaj dalej

Sielanka plażowiczów korzystających ze słońca w rosyjskim kurorcie turystycznym Archipo-Osipowka została zakłócona, kiedy na wodach Morza Czarnego pojawiło się zjawisko fascynujące, a zarazem niebezpieczne. Trąba wodna.

Powstała w piątek. Udało się ją utrwalić na licznych nagraniach.

Są trudne do przewidzenia

Trąby wodne nie są zjawiskiem rzadkim, jednak występującym nieregularnie. W poniedziałek trąbę wodną zauważył rybak z okolic Krasnodaru.

Trąby wodne są słabsze od trąb powietrznych - docierając do lądu, rozpraszają się, przez co tracą na sile. Z kolei trąba powietrzna, docierając do wody, może się przeistoczyć w wir wodny.

Trąby pojawiają się również na Bałtyku.

