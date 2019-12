Uchatka na parkingu. Walczyła ze snem

Kieł narwala - czym jest? Do czego służy? - 30-11-2019

Narwale to ssaki żyjące w wodach Oceanu Arktycznego. Cechą wyróżniającą te zwierzęta jest długi kieł narwala. Sprawdź, do czego on służy i jaką długość potrafi osiągnąć. czytaj dalej