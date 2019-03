Utknęła jej głowa, nie mogła się wydostać. Suczkę zgubiła ciekawość

Myśleli, że to włamywacz. Wpadł do sypialni przez okno - 17-03-2019 Do domu w mieście Breckenridge w stanie Kolorado przez okno wpadł łoś. Mieszkańcy myśleli, że ktoś się do nich włamał. czytaj dalej

Suczka z miasta Grand Praire w stanie Teksas zaciekawiona kołem samochodowym wetknęła w nie swoją głowę. Niestety, później nie mogła się z niego wydostać.

Przestraszony właściciel psiaka poprosił o pomoc strażaków. Ich wsparcie okazało się niezbędne.

"Podziękowała całusami"

Jak napisali na Twitterze, "felgę trzeba było przeciąć za pomocą piły tak, aby pies mógł wyciągnąć głowę".

Akcja trwała około godziny.

Kiedy pies wydostał się z pułapki, był bardzo wdzięczny swoim wybawcom. "Suczka podziękowała nam wieloma całusami" - napisano na Twitterze.