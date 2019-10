W Ankonie skonfiskowano 138 pytonów

Pyton wydostał się z pudła w aucie, w którym jechały dzieci - 20-09-2019 Czterometrowy pyton tygrysi wydostał się z pudła podczas jazdy samochodem. W aucie były dzieci. czytaj dalej

Szereg nieważnych dokumentów

Lokalna prasa informuje, że to rekordowa konfiskata węży. Znajdowały się w ciężarówce, która zjechała w Ankonie z promu z Grecji. Gdy funkcjonariusze przystąpili do kontroli ładunku we włoskim porcie, odkryli w środku pytony różnej wielkości i różnego koloru. Kiedy je policzyli, okazało się, że jest ich 138.

Kierowcy pojazdu okazali celnikom i kontrolerom finansowym dokumenty, które rzekomo miały być pozwoleniem na przewóz gadów, import, eksport oraz handel gatunkami flory i fauny pod ochroną. Pytony chcieli sprzedać na specjalnych targach w Weronie, jednak okazało się, że certyfikaty nie są ważne w świetle włoskich przepisów.

Zarzuty

Czarnorynkowa wartość wszystkich okazów z ciężarówki to kilkadziesiąt tysięcy euro. Ich właścicielom zarzuty postawiła prokuratura w Ankonie. Grozi im kara pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do roku oraz grzywna od 20 do 200 tysięcy euro.



Skonfiskowane pytony trafiły do specjalistycznego ośrodka w Umbrii.