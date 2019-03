W nosie wyrósł mu ząb. "Nie było żadnego oczywistego wytłumaczenia"

Rzadka choroba weneryczna. Jej przypadek pojawił się w Wielkiej Brytanii - 29-08-2018 W ostatnim czasie w Wielkiej Brytanii odnotowano przypadek rzadkiej choroby przenoszonej drogą płciową. Jedna z aptek internetowych alarmuje, że może ona "zjadać" ludzkie tkanki. Są jednak tacy, którzy mają wątpliwości i sądzą, że zrobiono to z chęci wywołania taniej sensacji. czytaj dalej

Ząb ektopowy

Od ponad dwóch lat 59-latek cierpiał na dolegliwości związane z nosem. Miał zatkaną dziurkę nosa, wyciek dziwnej wydzieliny i pogarszał mu się węch. Kiedy początkowe próby leczenia nie poskutkowały, odwiedził oddział otorynolaryngologii (dziedziny medycyny zajmującej się rozpoznawaniem i leczeniem chorób ucha, nosa i gardła) w Szpitalu Uniwersyteckim w Aarhus w Danii. Tam tomografia komputerowa wykazała, że infekcja spowodowana była przez wyrośnięty w jamie nosowej ząb ektopowy.

Duńczyk przeszedł endoskopową operację zatoki, a ząb został usunięty za pomocą kleszczy. Po 10 dniach podawania antybiotyków i przepłukiwania nosa roztworem soli fizjologicznej mężczyzna powrócił do pełni zdrowia.

Ektopia zęba to dość rzadkie zjawisko. Jest to nieprawidłowość dotycząca położenia zębów. Polega ona na umiejscowieniu zęba lub jego zawiązka w obrębie struktur anatomicznych, w których dany ząb nie występuje. Takie przypadki występują u 0,1 do 1 procenta populacji i częściej dotykają mężczyzn. Czasami zęby mogą rosnąć w nosie z powodu urazu lub infekcji. Również problemy rozwojowe, takie jak rozszczep wargi lub rozszczep podniebienia, mogą powodować wzrost zębów ektopowych w nosie.

Zdjęcie wykonane endoskopem tuż przed usunięciem zęba (BMJ Case Reports)

Tomograf komputerowy jamy nosowej mężczyzny (BMJ Case Reports)

Dziwne dolegliwości

- W naszym przypadku nie było żadnego oczywistego wytłumaczenia - napisali w raporcie lekarze. W młodości pacjent doznał urazu twarzy - miał złamane nos i szczękę, ale według specjalistów nie spowodowało to wzrostu zęba w nosie.

- Często, gdy pacjenci mają objawy, takie jak zatkana jedna dziurka nosa, utrata węchu, przewlekły nieżyt nosa lekarze najpierw próbują leczyć to antybiotykami, lekami przeciwhistaminowymi lub steroidami. Jeśli to nie pomaga, należy zrobić tomografię komputerową. To może zidentyfikować problem - tłumaczył doktor Alex Farag, profesor otolaryngologii i chirurgii głowy i szyi z amerykańskiej akademii medycznej The Ohio State University Medical Center w Columbus, stanie Ohio.

- Zawsze trzeba zachować otwarty umysł, kiedy myśli się o chronicznym zapaleniu zatok i jakie mogą być jego przyczyny - dodał.