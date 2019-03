W Polsce żyje zaledwie 35 par. Zaczęły wysiadywać jaja

Żyjące w Karpatach orły przednie, jedne z najrzadszych gatunków ptaków szponiastych w Polsce, rozpoczęły wysiadywanie jaj. W tym roku większość par do lęgów przystąpiła już na początku trzeciej dekady marca.

- Zima dla nich nie była zbyt ciężka i lęgi rozpoczęły się zgodnie z zegarem biologicznym dla tego gatunku - mówi ornitolog z Komitetu Ochrony Orłów, dr Marian Stój.

Według niego tegoroczne lęgi zapowiadają się optymistycznie, gdyż około 2/3 par przystąpiło do rozrodu. - Jeśli dodatkowo nie pojawią się zawirowania pogodowe, na przykład długotrwałe ulewy, czy gwałtowne burze, to większość par, która przystąpiła do lęgów, szczęśliwie odchowa swoje potomstwo - ocenia przyrodnik.

Blisko 70 procent samic orłów składa po dwa jaja, pozostałe po jednym. Wysiadywanie trwa 40 dni.

- Zazwyczaj orły przednie odchowują tylko jedno pisklę, gdyż młode względem siebie zachowują się agresywnie. Jest to tak zwany "kainizm", to znaczy starsze pisklę eliminuje młodszego, słabszego osobnika. Agresja pojawia się do tygodnia od wylęgu. Rodzice nie ingerują w rywalizację potomstwa - wyjaśnia dr Stój.

Pisklę orła przedniego w gnieździe (Johann Jaritz/CC BY-SA 3.0)

Jest ich bardzo mało

Orzeł przedni jest dużym ptakiem szponiastym. W naszym kraju występuje bardzo rzadko.

W Polsce żyje ich około 35 par, najwięcej - około 30 par - w Karpatach, a przede wszystkim w Górach Sanocko-Turczańskich, Bieszczadach i Beskidzie Niskim. Poza Karpatami stwierdzono gniazdowanie jedynie na Wybrzeżu Bałtyckim - w Słowińskim Parku Narodowym.

Długość ciała orła przedniego przekracza 80 centymetrów, a rozpiętość skrzydeł - dwa metry. Żywi się głównie ssakami i ptakami. Poluje m.in. na zające, młode sarny i lisy, kuny, łasice, gronostaje, gryzonie, sowy, kruki, myszołowy. Czasami może też upolować domowy drób lub kota. Nie gardzi również padliną. Pikując w locie osiąga prędkość do 160 km/godz.

Gniazda orła przedniego znajdują się w miejscach odludnych, w koronach wysokich drzew iglastych lub na półkach skalnych.