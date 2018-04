W szkockiej rzece natrafiono na orki

Orka "przemówiła ludzkim głosem" - 01-02-2018 Od dawna wiemy, że papugi potrafią naśladować ludzką mowę. Teraz udało się tego nauczyć orkę. czytaj dalej

Ssaki zostały określone przez eksperta "miejskimi orkami". Zauważono je w pobliżu miast Gourock i Dunoon.

Osoby, które miały szczęście natrafić na orki, opublikowały w mediach społecznościowych ich zdjęcia i nagrania. Widać na nich stado, do którego przynależy przynajmniej jeden młody osobnik. Chris Denovan, któremu udało się je nagrać, powiedział, że doliczył się sześciu ssaków.

Nie pojawiały się tam od lat

David Nairn z projektu Clyde Porpoise, który dotyczy ssaków morskich powiedział, że orki są regularnie widywane w wodach zatoki Firth of Clyde, z którą łączy się rzeka Clyde. Jednak tam, gdzie natrafiono na nie w weekend, nie pojawiały się od lat.

- Ich obecność w Clyde jest fantastyczna - powiedział Nairn. Dodał, że najprawdopodobniej orki zostały przyciągnięte przez obfitość pokarmu - morświnów i fok.



a few more shots of the #scottish #orca fab time watching this this afternoon :) #argyll #clyde @VisitScotland #argyllbeback #loveargyll pic.twitter.com/59ObSwsyx6 — grant gillon (@grant_k_gillon) 21 kwietnia 2018



And then saw a pod of (probably) Orca whales swimming up the Clyde pic.twitter.com/nj1RUPNMU2 — Stuart Howie (@Stuart_Howie1) 21 kwietnia 2018



Another piccy! 🐳🐳🐳 pic.twitter.com/Kqnhm2dvzl — Diane Gray (@dizag) 22 kwietnia 2018