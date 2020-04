Koronawirus na świecie. Ponad siedem tysięcy przypadków śmiertelnych w ciągu ostatniej doby - 08-04-2020 Minionej doby odnotowano najwięcej przypadków śmiertelnych od momentu rozpoczęcia się pandemii COVID-19 - ponad siedem tysięcy. Na całym świecie zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 jest ponad 1,4 miliona osób. czytaj dalej

- Jest sens w używaniu maseczek zrobionych przez siebie, bo żadnych innych w tej chwili nie ma, są trudno dostępne, albo ich ceny powalają - wyjaśnia farmaceuta i pokazuje, w jaki sposób samodzielnie zrobić maseczkę z rzeczy, które mamy pod ręką.

Najprostszą maseczkę można wykonać z papierowego ręczniczka, ale należy pamiętać, że nie jest to pełnowartościowy produkt, który ochroni nas przed zakażeniem.

- Należy kartkę czy ręcznik papierowy złożyć na trzy części do uzyskania takiej harmonijki, po bokach na szybko przyczepia się zszywaczem gumki - tłumaczy Pankiewicz. Dodaje, że przez taką maskę trudno się oddycha, papier szybko nasiąka, robi się mokry i ostatecznie pęka. Używanie takiego zabezpieczenia - zdaniem Pankiewicza - ma sens tylko przez chwilę, na przykład podczas otwierania drzwi kurierowi czy listonoszowi.

Najlepsza bawełna z kieszonką

Innym sposobem na ochronę ust i nosa jest uszycie maseczki materiałowej, najlepiej z bawełny. Do jej zrobienia wystarczą kawałek materiału, nici i gumki - na przykład te do włosów.

- Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że wirus zazwyczaj otoczony jest masą wodną, jest szansa, że na takiej bawełnie to się zatrzyma - tłumaczy kierownik apteki. Zaleca się, by do maseczki doszyć specjalną kieszonkę, do której można wkładać wymienne filtry. Walentyn Pankiewicz podpowiada, że do uszycia takiej kieszonki doskonale nadaje się fragment prześcieradła z gumką. - Te maski się świetnie sprawdzą, bo można je wyprać i wyprasować - wyjaśnia farmaceuta. Wysoka temperatura to sposób na szybką i skuteczną dezynfekcję maski. - Do kieszonki możemy włożyć wymienny filtr, który sami możemy sobie zrobić. Najprostszą rzeczą będą gaziki dostępne w aptece - dodaje. Zamiast tego użyć można także flizeliny lub czystej szmatki z dziurkami - takiej, która przepuszcza powietrze. Należy pamiętać, że filtr powinien być jednorazowy - musimy go wymieniać po każdym użyciu.

Walentyn Pankiewicz o maseczkach:

Kiedy nakładać maskę?

- Wtedy, kiedy wychodzimy tam, gdzie są ludzie - odpowiada Walentyn Pankiewicz. - My chronimy siebie i chronimy innych - dodaje. Zaznacza, że maseczka zabezpiecza przed ewentualnym zakażeniem innych osób w sytuacji, gdy sami chorujemy, ale nie mamy objawów. Zdaniem farmaceuty maseczkę powinniśmy założyć, idąc do sklepu, na pocztę, gdziekolwiek, gdzie spotykamy innych ludzi.

Maseczki w walce z koronawirusem

Profesor Marcin Drąg z Katedry Chemii Biologicznej i Bioobrazowania Politechniki Wrocławskiej mówi, że zakładanie maseczek - niezależnie od tego, czy jest się chorym, czy zdrowym - jest ważnym elementem walki z rozprzestrzeniającym się koronawirusem.

- Myślę, że to jest jedna z kluczowych informacji. Unikanie zakładania maseczek w miejscach publicznych wydaje się być dosyć nierozsądne. Maseczki powinny być zakładane - powiedział w środę we "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24.