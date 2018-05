Wąż pomylił piłkę tenisową z jedzeniem - 17-02-2017 Pytona z piłką w przełyku znaleziono w mieście Townsville, w Australii. czytaj dalej

Mógł nawet udusić

O niecodziennym gościu poinformowała służby ochrony cywilnej zaskoczona rodzina.

Po tym, jak go schwytano, wąż został przeniesiony do budynku służby ochrony cywilnej, a następnie przekazany w ręce państwowej organizacji ochrony środowiska.

Wąż, choć nie należy do jadowitego gatunku, mógł zaatakować człowieka, gryząc go lub dusząc. Jego atak mógłby się skończyć poważniejszymi obrażeniami, dlatego służby zalecają, aby nie zbliżać się do takich zwierząt. Dodatkowo apelują o zwiększoną czujność, ponieważ rozpoczyna się okres w roku, kiedy takie sytuacje mogą być częstsze.