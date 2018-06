Wyślą śmierdzący owoc w przestrzeń kosmiczną. W kolejce czeka pad thai

Gnijący owoc doprowadził do ewakuacji ponad 500 osób - 29-04-2018 Ponad 500 osób zostało ewakuowanych z budynku biblioteki w Melbourne w związku z unoszącym się zapachem, który początkowo wzięto za ulatniający się gaz. Strażacy odkryli jednak, że za rzekome zagrożenie odpowiedzialny jest gnijący durian. czytaj dalej

Śmierdzący owoc w kosmosie

Jak informują lokalne media, durian - bo o nim mowa - ma być wysłany w kosmos na pokładzie rakiety. Nie zostanie tam jednak długo. Powrót na Ziemię planowany jest po pięciu minutach. Dzięki temu naukowcy chcą sprawdzić, czy w upieczonym durianie zaszły jakieś zmiany fizyczne. Jakie? Na przykład: czy powstały pęknięcia lub czy owoc się zmniejszył.

Durian znany jest ze swojego charakterystycznego zapachu, przypominającego woń padliny lub zgniłej cebuli. To bardzo popularny owoc w południowo-wschodniej Azji.

Egzemplarz, który zostanie wysłany w kosmos, nie będzie jednak tak śmierdzący. Będzie zapakowany próżniowo, co zabezpieczy go przed wydzielaniem charakterystycznego zapachu.

- Naszym głównym celem jest to, aby wysłać tajskie jedzenie w kosmos tak, aby mogło być spożywane przez astronautów - powiedział w rozmowie z BBC rzecznik Geo-Informatics and Space Technology Development Agency, która odpowiada za ten eksperyment. Dodał, że durian został wybrany do testów jako pierwszy ze względu na to, że nazywany jest "królem owoców" w Tajlandii.

Ugotowany durian poleci w kosmos (GISTDA)

W kolejce są też inne potrawy

Jeśli projekt powiedzie się pomyślnie, agencja wyśle w przestrzeń kosmiczną potrawy. Na liście jest między innymi pad thai oraz kleisty ryż z mango.

Durian to bardzo popularny owoc w Tajlandii, Malezji, Indonezji, a także Wietnamie. Ze względu na swój charakterystyczny zapach jego przewożenie jest zakazane w środkach transportu publicznego. Nie wolno go też mieć ze sobą w miejscach o ograniczonej przestrzeni.