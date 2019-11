Zające bielaki zamieszkały we Wrocławiu. Są zagrożone wyginięciem

W Dżibuti jednego dnia spadło tyle deszczu, co w ciągu dwóch lat - 28-11-2019 Wschodnie kraje Afryki w ostatnim czasie zmagają się z potężnymi ulewami. Jak poinformowały we wspólnym oświadczeniu Organizacja Narodów Zjednoczonych i władze Dżibuti, w ciągu jednego dnia w tym kraju spadło tyle deszczu, ile zwykle w ciągu dwóch lat. W powodziach zginęło dziewięć osób, w tym siedmioro dzieci. czytaj dalej

Zwierzęta przybyły do zoo pod koniec października. Zające bielaki (łac. Lepus timidus) w Polsce na wolności występują jedynie w północno-wschodniej części kraju.

- W Polsce występują dwa gatunki zająca - szarak i bielak. Bielak jest pod ścisłą ochroną. Stwierdzono jego występowanie w kilku miejscach w Puszczy Augustowskiej - tłumaczyła w czwartek Joanna Kij z biura prasowego wrocławskiego zoo.

Wrocławski ogród jest jedynym w Polsce, który hoduje ten gatunek zajęcy. Obecnie znajduje się w nim pięć osobników. Są to trzy samice i dwa samce. Przybyły jako szaro-brązowe osobniki, a dzisiaj mają już śnieżnobiałe ubarwienie. To jedna z cech charakterystycznych tego gatunku, będąca formą przystosowania do środowiska w którym żyje. Inną cechą są długie i owłosione palce, które zając potrafi szeroko rozstawiać, co ułatwia poruszanie się po świeżym, głębokim śniegu.

Jest ich coraz mniej

Władze ogrodu zamierzają hodować zająca bielaka, aby w przyszłości można było zwiększyć liczebność jego naturalnej populacji.

Bielak zamieszkuje obszary północnej Europy i Azji. Występuje w Alpach, górzystych terenach Irlandii i Szkocji oraz w północnej części Japonii. Zwierzę prowadzi nocny tryb życia. Gatunek ten powoli zanika w Europie z powodu niszczenia jego naturalnych siedlisk przez człowieka oraz przez zmiany klimatyczne, a dokładniej coraz mniejszą ilość śniegu. Po zmianie ubarwienia na białe w terenie pozbawionym śniegu zając jest bardzo dobrze widoczny dla drapieżników.

Lepis timidus objęty jest w Polsce ścisłą ochroną gatunkową od 1952 roku. Jest też wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt i wymieniony na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce. Dodatkowo, od przełomu XX i XXI wieku podlega ochronie międzynarodowej.