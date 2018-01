Zatopione przez nawet 300 lat

Polskie odkrycie w dziesiątce najważniejszych światowych wydarzeń archeologicznych - 12-12-2013 Amerykański magazyn "Archaeology" opublikował listę 10 najważniejszych odkryć 2013 roku. Wśród nich znalazło się czerwcowe dokonanie zespołu polskich archeologów pod kierownictwem dr. Miłosza Giersza. To grobowiec El Castillo de Huarmey, w którym odkryto 1300 cennych dla nauki artefaktów i ciała trzech królowych. czytaj dalej

Zatopiony Holender

Sisal jest obecnie spokojnym miasteczkiem. Między XVIII a XIX wiekiem stanowiło ważny ośrodek zatrudnienia rybaków. Był ruchliwym portem, który przyciągał wiele statków. Jak twierdzą archeolodzy z głównego meksykańskiego instytutu antropologii i historii, wiele z nich nigdy nie dotarło do celu.

Wrak holenderskiego statku, z którego najlepiej zachowało się dwanaście działek o długości 2,5 metra, odkryto w obszarze zwanym obecnie Madagascar Canyons, położonym 40 kilometrów na północny zachód od Sisal. Nurkowie uwiecznili znalezisko na rysunkach, zdjęciach i filmie. Archeolodzy twierdzą, że działa przypominają artylerię używaną przez holenderskie okręty wojenne, które żeglowały do Indii Zachodnich w XIX wieku. Eksperci wierzą, że armaty – ważące łącznie ponad 300 ton – zostały wyrzucone za burtę przez załogę okrętu, by utrzymać się na powierzchni.

W innym miejscu, 19 kilometrów na południowy wschód, archeolodzy wpadli na osiem armat i tyle samo kul armatnich. Znalazły się tam również fragmenty ceramiki, które w ich opinii zatonęły w tym samym czasie. Wszystko pokrywa warstwa koralowców, gruba na co najmniej 15 centymetrów.

Parowiec sprzed 200 lat

Najstarsze sery robiono na Kujawach. Sensacja w świecie archeologicznym - 13-12-2012 Kujawy zyskały duży rozgłos w międzynarodowym środowisku archeologów. Badania poświęcone temu regionowi, a dokładnie pochodzącym stamtąd naczyniom sitowatym, opublikowało czasopismo "Nature". Na ich podstawie międzynarodowy zespół naukowców doszedł do wniosku, że na terenach dzisiejszej Polski już ponad 7 tys. lat temu produkowano sery. czytaj dalej

Latarnia w ruinie

Drugi wrak to brytyjski parowiec. Odkryto go około dwa kilometry na północ od Sisal, w Adalio . Miejsce zawdzięcza swoją nazwę dziadkowi lokalnego rybaka, Juana Diego Esquivela, który wskazał położenie obiektu. To parowiec typu Mississippi, którego maszyny oraz koła łopatkowe wskazują, że został zbudowany w latach 1807-1870. W części technicznej mógł być zrobiony przez brytyjską firmę Royal Mail Stream Packet Company.

Niespełna cztery kilometry od Sisal archeolodzy natrafili również na starą latarnię morską, której położenie także wskazał Esquivel. Pomimo tego, że budowla nie znajdowała się w jednym kawałku wiadomo, że mierzyła około osiem metrów wysokości i miała średnicę 3,5 metra. Uważa się, że została postawiona na wybrzeżu podczas rządów byłego prezydenta Meksyku, Porfiria Diaza. Zniszczyła ją prawdopodobnie burza tropikalna.

