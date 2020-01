Zdjęcia Słońca wykonane przez teleskop na Hawajach. Najdokładniejsze w historii

Eksplozja na Słońcu, jakiej dotąd nie widziano - 22-12-2019 Amerykańska agencja kosmiczna zaobserwowała na powierzchni naszej gwiazdy nowy typ eksplozji magnetycznej. Naukowcy teoretyzowali o nim już około 15 lat temu, jednak dopiero teraz zauważono go dzięki obserwatorium dynamiki Słońca. czytaj dalej

Gwałtowne ruchy pompujące ciepło

Jak podaje amerykańska Narodowa Fundacja Nauki (NSF), aktywność słoneczna ma duży wpływ na to, co dzieje się na Ziemi. Może wpływać na loty samolotów, zaburzać komunikację satelitarną oraz uszkadzać linie energetyczne, powodując duże przerwy w dostawie prądu. Może też powodować problemy z dostępem do nawigacji satelitarnej GPS.

Przedstawiciele Fundacji odkryli zależności między gotującą się plazmą, która pokrywa Słońce. Plazma ulokowana jest w strukturach w kształcie komórek, każda z nich ma w rzeczywistości powierzchnię dwukrotnie większą niż Polska. Te struktury są odzwierciedleniem "gwałtownych ruchów, które transportują ciepło z jądra Słońca na jego powierzchnię".

- Bardzo czekaliśmy na te zdjęcia i nagrania. Teraz możemy się nimi podzielić. W najbardziej dokładny sposób pokazują Słońce. Teleskop będzie mógł zlokalizować pola magnetyczne w koronie słonecznej, czyli tam, gdzie zachodzą wybuchy, które oddziałują na życie ludzi na Ziemi - powiedział France Cordova, dyrektor NSF.

Struktura powierzchni Słońca (NSO/NSF/AURA)

Gorąca plazma pokrywająca Słońce unosi się z komórek, stygnie, a następnie opada w głąb. To widoczna na zdjęciach czarna przestrzeń między komórkami. Cały proces nazywa się konwekcją.

Plazma pokrywająca Słońce na zbliżeniu (NSO/NSF/AURA)