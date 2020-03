zostańwdomu i ćwicz razem z nami

Nieoczywisty objaw zakażenia koronawirusem. Nastolatek z Polski stracił węch i smak - 25-03-2020 U 17-latka z Ostrowa Wielkopolskiego stwierdzono w poniedziałek koronawirusa SARS-CoV-2. Pacjent miał nietypowe objawy - zaburzenia smaku i węchu. Również otolaryngologowie z innych krajów donoszą, że ten niecodzienny objaw może wskazywać na chorobę COVID-19 przy braku innych symptomów. czytaj dalej

Ćwiczenia fizyczne wpływają na układ odpornościowy organizmu.

"Badania przeprowadzone zarówno na ludziach, jak i na zwierzętach wykazały duży wpływ aktywności fizycznej na układ odpornościowy. Regularne, trwające 45 minut ćwiczenia o umiarkowanej intensywności korzystnie wpływają na system immunologiczny, szczególnie u osób starszych i u osób z chorobami przewlekłymi" - napisał międzynarodowy zespół badaczy pod wodzą Richarda J. Simpsona z Departamentu Nauk o Żywieniu Uniwersytetu w Arizonie w styczniu 2020 roku w czasopiśmie "Exercise Immunology Review".

Także wyniki, jakie uzyskał zespół badaczy w składzie: Marian L. Kohut, Young-Je Sim, Shan Yu, Kyoungjin J. Yoon, Christie M. Loiacono dowiodły, że warto ćwiczyć. W październiku 2009 roku w czasopiśmie "The Journal of Infectious Diseases" ukazał się artykuł, w którym naukowcy opisywali, że regularne ćwiczenia wykonywane w okresie do dwóch-trzech miesięcy przed zakażeniem zmniejszały ciężki przebieg grypy u myszy.

Kwarantanna - co warto wiedzieć (Maria Samczuk/PAP)

Jak zachować kondycję podczas kwarantanny...

Wykonuj ćwiczenia przez 20-45 minut dziennie;

nie uprawiaj sportów zespołowych, ponieważ kontakt z innymi może narazić cię na zakażenie;

ćwicz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach;

po skończeniu ćwiczeń umyj i zdezynfekuj sprzęt;

wysypiaj się i dobrze się odżywiaj, aby wzmocnić układ odpornościowy;

zachowaj optymizm.

... i jak nie ćwiczyć

Nie wykonuj ćwiczeń wymagających dużego wysiłku;

nie ćwicz, jeśli masz objawy grypopodobne.

Pomysły na ćwiczenia w domu (Maria Samczuk/PAP)

Żebyście pozostali w formie, mamy dla was zestaw ćwiczeń.

Zacznijmy od tych, które można wykonywać, mając w domu małe dzieci lub na spacerze w odosobnionym miejscu z rodziną:

Przejdźmy teraz do ćwiczeń przy biurku:

Wideo Ćwiczenia przy biurku

I do ćwiczeń na bolący kręgosłup:

