"Fotelowo-łóżkowy tryb życia jest bardzo niebezpieczny dla naszego organizmu"

Zmiana, którą powinno wprowadzić w życie prawie 1,5 miliarda ludzi - 06-09-2018

Co najmniej 1,4 miliarda ludzi na całym świecie naraża się na choroby przewlekłe, ponieważ brakuje im ruchu - wynika z raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) opublikowanego w magazynie "Lancet Global Health". Jeśli nie ćwiczycie, to lepiej zacznijcie. czytaj dalej