Prawie 500 ofiar śmiertelnych koronawirusa z Chin. Zakażonych ponad 24 tysiące - 05-02-2020 Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa sięgnęła 493 osób. W ciągu ostatniej doby zmarło 65 osób. To największa liczba od początku epidemii. Zakażonych jest już ponad 24 tysiące osób.

- Diagnoza pobranego materiału od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem odbywa się w ciągu 24 godzin, w laboratorium o najwyższym stopniu bezpieczeństwa biologicznego tzw. BSL-3 - poinformował w środę Grzegorz Juszczyk, dyrektor Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny (NIZ-PZH).Juszczyk wyjaśnił, że nad analizą materiału pobranego od osób z podejrzeniem zakażenia koronawirusem pracuje grupa 12 naukowców.

- Taki zespół pozwala na dość szybkie, jak na obecne warunki, diagnozowanie w kierunku wystąpienia koronawirusa w przesłanym materiale - zapewnił.

JAK CHRONIĆ SIĘ PRZED KORONAWIRUSEM Z CHIN?

Najwyższy stopień bezpieczeństwa

Równocześnie zaznaczył, że laboratorium w NIZ-PZH jest tym o najwyższym stopniu bezpieczeństwa biologicznego tak zwanego BSL-3. W trakcie badania mogą w nim przebywać tylko trzy osoby.

- Muszą zachować one reżim sanitarny. Pracują w kombinezonach, maskach, goglach. Jest to dość uciążliwa praca - powiedział. Dlatego też - jak wyjaśnił dalej - przerwa dla każdego pracownika wynosi 12 godzin. Dodał, że w nocy przez osiem godzin laboratorium nie pracuje.

Wymaz do badania pobiera się u pacjenta z nosogardła.

WHO: nie ma jeszcze pandemii nowego koronawirusa z Chin - 04-02-2020 Rozprzestrzenianie się nowego koronawirusa jest "bardzo intensywne", ale nie ma jeszcze pandemii - uważa Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Jej przedstawiciele wyrażają nadzieję, że dzięki krokom podjętym w celu zahamowania koronawirusa, uda się powstrzymać jego przekazywanie z człowieka na człowieka.

- Pierwsze wyniki testów otrzymujemy zazwyczaj tego samego dnia, w którym dociera do nas próbka, czyli w ciągu 24 godzin. Jeżeli wyniki są ujemne, powtarzamy je także przy wykorzystaniu innej metody. Te dwie doby pozwalają nam na przeprowadzenie wszystkich koniecznych badań diagnostycznych, by przekazać wynik lekarzom, którzy zajmują się opieką nad pacjentem - powiedział Juszczyk.

Dodał, że w przypadku materiału pochodzącego od 30 Polaków, którzy powrócili z Wuhanu w sobotę i przebywają pod obserwacja w szpitalu we Wrocławiu, testy były wykonane dwukrotnie na tej samej próbce, ale przy użyciu innej metody.

- Badamy konkretne geny, które są zdiagnozowane w nowym koronawirusie 2019-nCoV. W tym przypadku badaliśmy dwa konkretne geny przy użyciu innej metody - wyjaśnił. Powiedział też, że to lekarze prowadzący pacjentów w klinice we Wrocławiu stwierdzą teraz, kiedy powtórzone będzie badanie, ale najprawdopodobniej nastąpi to pod koniec tygodnia. Zapewnił, że monitorują oni na bieżąco stan kliniczny pacjentów. Zaznaczył, że cały proces diagnostyczny ma prowadzić do tego, by wykluczyć ryzyko wydania wyniku fałszywie ujemnego lub dodatniego.

Standardy profilaktyki

"Zakażenie szerzy się w zastraszającym tempie". Koronawirus z Chin - 04-02-2020 - Trudność polega na tym, że leczenie jest wyłącznie objawowe - mówiła w TVN24 profesor Iwona Mozer-Lisewska, ordynator Oddziału Chorób Zakaźnych Szpitala imienia Józefa Strusia w Poznaniu. Według niej, próby zbadania pochodzenia i wyizolowanie koronawirusa mogą być kluczowe dla powstania szczepionki. Za wątpliwe uznała jednak jedyne na razie znane rozwiązanie - koktajl z leków przeciwko grypie i wirusowi HIV.

Juszczyk wyjaśnił również, że zdecydowana większość potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem to osoby, u których badanie wykonano w czasie ostrej fazy objawów.

- My aktualnie wykonujemy badania u osób, które na szczęście nie mają objawów zakażenia, więc zachowujemy wszelkie standardy bezpieczeństwa, ale również profilaktyki - powiedział dyrektor.

Jednocześnie oświadczył, że Polacy, który wracali do kraju z Wuhanu w sobotę, traktowani są jak osoby z wysokim ryzykiem.

- Te osoby przebywały w ognisku epidemicznym, więc od samego początku, od powrotu do kraju traktujemy je jako osoby z wysokim ryzykiem zakażenia. Oczywiście potwierdzony przypadek Belgijki (która podróżowała z Polakami na pokładzie samolotu) stanowi dodatkowe ryzyko. Natomiast w trakcie tego transportu wszystkie osoby były poddane odpowiedniemu reżimowi sanitarnemu - stwierdził.

Koronawirus 2019-nCoV (Adam Ziemienowicz/PAP)

Dynamiczna sytuacja

Dyrektor wskazał też na to, że jest to nowy patogen, a sytuacja zmienia się z dnia na dzień. Niemniej jednak, jego zdaniem, ryzyko zrażenia ograniczone jest obecnie do miasta Wuhan i prowincji Hubei.

- Mamy pojedyncze przypadki już zdiagnozowane w krajach europejskich. Natomiast jest to nadal niewystarczająca liczba pacjentów poza Chinami, abyśmy mogli wnioskować epidemiologicznie, jakie jest realne ryzyko zagrożenia zdrowia dla pacjentów, którzy są zakażenia - powiedział.

Cykl reprodukcyjny koronawirusa (Adam Ziemienowicz/PAP/Reuters)