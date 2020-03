Astmatycy i alergicy odstawiają leki, bojąc się koronawirusa. "Rezultat będzie odwrotny"

Koronawirus a osoby starsze. "Życie seniorów jest szczególnie zagrożone, nawet jeśli czują się dobrze" - 26-03-2020 Seniorzy są tą grupą społeczną, która w czasie pandemii COVID-19 znajduje się w szczególnym niebezpieczeństwie, jak zaznaczają lekarze rodzinni i geriatrzy. W związku z tym powinni się samoizolować, nawet jeśli czują się dobrze, i mieć częsty kontakt telefoniczny z bliskimi. czytaj dalej

Obserwacji pacjentów dokonali lekarze z Centrum Alergologii Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

- Pacjenci myślą, że sterydy wziewne, donosowe, które przyjmują z powodu astmy oskrzelowej, alergicznego nieżytu nosa, obniżają odporność, i w związku z tym łatwiej zarażą się koronawirusem, dlatego część z nich odstawiła leki. Rezultat jednak będzie odwrotny - powiedziała profesor Ewa Czarnobilska, małopolska konsultantka wojewódzka w dziedzinie alergologii.

Dodała, że astma, katar alergiczny i zapalenie spojówek mogą się nasilić, co spowoduje osłabienie organizmu.

- Samowolne odstawienie leków jest bardzo niebezpieczne. Pojawi się duszność wywołana astmą. Jeśli zaś dodatkowo dojdzie do zakażenia koronawirusem, to życie chorego będzie bezpośrednio zagrożone - przestrzegła.

Astma (Adam Ziemienowicz/Maria Samczuk/PAP)

Sprawdzajcie stan płuc

Alergolożka przypomniała, że wiosna może być szczególnie uciążliwa dla alergików. Niedawno pyliła olcha i leszczyna, zbliża się pylenie brzozy. Zachęciła pacjentów do rejestracji na telekonsultacje ze swoimi lekarzami i do samodzielnego badania spirometrycznego (pomiaru oddechu) za pomocą pikflometru, który można dostać w aptece. Ze względu na sytuację związaną z epidemią badania spirometryczne ograniczone są tylko do pilnych przypadków.

Jak skutecznie myć ręce (Główny Inspektorat Sanitarny)

Atopicy cierpią

Jak zauważyła Czarnobilska, osoby z atopowym zapaleniem skóry już po jednym umyciu rąk płynem dezynfekującym mogą doznać ran. Wyjaśniła, że częste mycie i odkażanie dłoni, nie tylko w tej grupie pacjentów, może prowadzić do uszkodzenia naskórka, złuszczania, zaczerwienia i pieczenia.

- Ważna jest regularna pielęgnacja skóry dłoni, natłuszczanie zwłaszcza na noc - dodała.

Z danych badania "Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce" wynika, że na alergię cierpi około 40 proc. Polaków.