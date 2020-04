Kiedy szczyt epidemii w Polsce? Matematyk tłumaczy i zwraca uwagę na to, że "najważniejsze jest, co się stanie dalej" - 12-04-2020 W oszacowaniu tego, jak długo w Polsce będzie trwać epidemia COVID-19, pomagają modele epidemiologiczne. Jak mówił na antenie TVN24 matematyk profesor Tomasz Lipniacki, zanim liczba osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 spadnie tygodniowo do pojedynczych osób, które da się wyizolować, będziemy musieli czekać trzy miesiące. czytaj dalej

Sarah Gilbert, profesor wakcynologii (nauki o szczepionkach) na Uniwersytecie Oksfordzkim, powiedziała w sobotę, że jest niemal całkowicie pewna, że jej zespół stworzy skuteczną szczepionkę, która będzie gotowa do użytku do września. Zdaniem ekspertów opracowanie szczepionki zajmuje lata, jednak w przypadku naglącej potrzeby w związku z szerzącą się pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, może zająć od 12 do 18 miesięcy.

Jednak w przypadku zespołu z Oksfordu ma być inaczej.

- To nie jest tylko przeczucie - powiedziała Gilbert, zaznaczając, że ma aż 80 procent pewności co do przyszłości szczepionki.

Nadzieja

Świat zaczyna łagodzić obostrzenia. WHO ostrzega przed "śmiertelnym odrodzeniem" - 11-04-2020 Niektóre kraje zaczynają łagodzić restrykcje wprowadzone w celu zahamowania rozwoju pandemii COVID-19. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzega przed zbyt wczesnym podejmowaniem takich działań.

Zespół Gilbert jest jednym z dziesiątek pracujących nad szczepionką. O stworzenie szczepionki walczą także zespoły naukowców z Australii Niemiec czy Stanów Zjednoczonych . Ponieważ Wielka Brytania niebawem rozpocznie czwarty tydzień z ograniczeniami w poruszaniu się, powstanie tej szczepionki może mieć zasadnicze znaczenie dla złagodzenia obostrzeń i powrotu do normalnego życia. Gilbert powiedziała, że testowanie jej na ludziach rozpocznie się w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Pomimo to wyprodukowanie potrzebnych dawek szczepionki może trwać miesiące. Gilbert mówiła, że prowadzi rozmowy z brytyjskim rządem na temat finansowania i rozpoczęcia produkcji przed osiągnięciem ostatecznych wyników, co umożliwi społeczeństwu natychmiastowy dostęp do szczepionki, jeśli okaże się ona skuteczna. Powiedziała, że sukces na jesieni jest "prawie możliwy, jeśli wszystko pójdzie idealnie".

10 tysięcy ofiar

Rząd wielokrotnie apelował do społeczeństwa o przestrzeganie zasad podczas długiego weekendu świątecznego. Patrick Vallance, główny doradca naukowy rządu, ostrzegł, że "jeszcze przez kilka tygodni" kraj może odnotowywać wzrost liczby zgonów.

