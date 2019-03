Bakterie mogą latać tysiące kilometrów. Bez niczyjej pomocy

Naukowcy zbadali bakterie z gatunku Thermus thermophilus, dla których optymalna temperatura wzrostu to około 65 stopni Celsjusza. Specjaliści pobrali ich próbki z pięciu różnych miejsc we Włoszech, w tym z Wezuwiusza, w Chile i w Rosji. Zwrócili uwagę zwłaszcza na "wspomnienia" zapisane w DNA badanych mikroorganizmów. Pozostawiły je po sobie bakteriofagi, czyli wirusy atakujące bakterie. "Pamięć" bakterie zawdzięczają swojemu systemowi obrony przed "obcymi" - CRISPR. Informacje w nim przechowywane pozwalają niszczyć to, co stanowi zagrożenie dla drobnoustrojów.

10 największych zagrożeń zdrowotnych ludzkości - 16-01-2019 Zanieczyszczenie powietrza, odmowa poddawania się szczepieniom, odporność na antybiotyki i wirus HIV znalazły się na liście 10 największych zagrożeń dla zdrowia w 2019 roku, przygotowanej przez Światową Organizację Zdrowia. WHO oceniła też, że "świat zmierzy się z kolejną pandemią grypy" - pytanie tylko, kiedy i na jaką skalę. czytaj dalej

Globalny mechanizm

Badacze odkryli, że niektóre z fragmentów zawirusowanego DNA były podobne u bakterii ze wszystkich oddalonych od siebie o tysiące kilometrów miejsc. Obserwacja pokazuje, że przynajmniej niektóre szczepy bakterii Thermus thermophilus przemierzyły tę odległość bez niczyjej pomocy.

- Nasze badania sugerują, że musi istnieć obejmujący całą planetę mechanizm, który zapewnia taką wymianę bakterii - powiedział Konstantin Severinov, biochemik molekularny z Uniwersytetu Stanowego Rutgersa. - Z uwagi na to, że mikroorganizmy, które przebadaliśmy, żyją w wysokiej temperaturze, ani człowiek, ani zwierzę nie mógł ich przetransportować. Bakterie musiały zostać przeniesione przez powietrze - zaznaczył Severinov.

Badacze zapowiadają, że będą dalej przyglądać się bakteriom podróżniczkom. Zrozumienie mechanizmu, który pozwala im na przemieszczanie się, pozwoli na lepsze przygotowanie do walki z tak zwanymi superbakteriami, które Światowa Organizacja Zdrowia uznała za jedno z dziesięciu największych zagrożeń zdrowotnych dla ludzkości.

Naukowcy zbadali bakterię Thermus thermophilus, która żyje w wysokiej temperaturze około 65 stopni Celsjusza. Specjaliści pobrali jej próbki z pięciu różnych miejsc we Włoszech, Chile i Rosji, gdzie panują wysokie temperatury, wliczając w to Wezuwiusza.