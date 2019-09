Wiatr był tak silny, że przewracał ciężarówki. Rośnie bilans ofiar tajfunu Faxai - 09-09-2019 W poniedziałek rano w Japonię uderzył tajfun Faxai. Jak podaje agencja Kyodo, zginęły trzy osoby, a 50 zostało rannych. Gwałtowna pogoda spowodowała zakłócenia komunikacyjne w Tokio. czytaj dalej

O analizie

Według globalnej analizy kosztów i korzyści w ciągu następnej dekady będziemy musieli zainwestować 1,8 tryliona dolarów, aby uchronić się przed zmianą klimatu. Cena zdaje się wysoka, ale ma zwrócić się z nawiązką. Przewiduje się, że dzięki takiej inwestycji możemy zyskać nawet 7 trylionów dolarów.

Autorem analizy jest Globalna Komisja ds. Adaptacji składająca się z 34 autorytetów w sprawach polityki, biznesu i nauki.

Przewodniczącym komisji jest były sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon. Wraz z Dyrektor Generalnego Banku Światowego Kristaliną Georgiewą i współzałożycielem Microsoftu Bill Gatesem zgadzają się co do tego, że działania podejmowane w celu ochronienia się przed zmianami klimatu powinny być bardziej "energiczne".

Przekonują również, że obowiązkiem bogatszych krajów jest inwestycja w rozwój, który w efekcie ma przynieść korzyści dla całej planety.

Promowanie idei "adaptacji do zmian klimatycznych" ma stać się codziennością. Członkowie komisji wiedzą jednak, że do wprowadzenia jej w życie potrzebny będzie rozsądny plan ekonomiczny i konkretne działania.

Pięć filarów przetrwania

Analiza Globalnej Komisji ds. Adaptacji wymienia pięć obszarów, w które należy zainwestować w ciągu najbliższych dziesięciu lat, żeby ochronić naszą planetę.

1. Systemy ostrzegawcze - jak pokazała niedawna katastrofa z udziałem huraganu Dorian. Dla społeczności zamieszkujących wyspy i wybrzeża odpowiednio wcześniej wydane ostrzeżenia mogą okazać się kluczowe dla ratowania życia. Ulepszone systemy monitorujące pogodę będą w stanie ostrzegać lokalnych rybaków przed groźną pogodą i umożliwią bezpieczne planowanie połowów.

2. Infrastruktura - należy wybudować takie drogi i budynki, które będą odpowiednio dostosowane do zmiany klimatu. Jeden projektów z Nowego Jorku zakłada malowanie dachów budynków białą farbą, która będzie odbijać światło. Dzięki temu temperatura wewnątrz mieszkań ma być niższa.

3. Ulepszenie metod uprawy wysuszonej ziemi - kluczowa ma być pomoc rolnikom w przejściu na bardziej odporne na suszę odmiany kawy. Takie działanie pomoże utrzymać im źródło utrzymania i zapobiegnie głodowi na świecie.

4. Ochrona i odnowa namorzyn - namorzyny są to wiecznie zielone formacje roślinne skupione w pobliżu rzek. W momencie, gdy te wylewają się z koryta działają jak "naturalna tama" i nie dopuszczają wody do przedostania się wgłąb lądu. Ze względu na zanieczyszczenie środowiska, zasolenie wody i działalność człowieka objawiającą się wycinaniem namorzyn pod uprawy i tereny rekreacyjne ich liczba zastraszająco maleje. Według komisji skupienie wysiłków na ochronie tych roślin zniweluje skutki fal tsunami i podtopień. Do tej pory udało się jedynie zahamować tempo ich zanikania - do 0,7 procenta strat powierzchniowych rocznie.

5. Ochrona źródeł wody - zabezpieczanie miejsc, z których pozyskiwana jest woda i zapobieganie jej marnowaniu.

Jak twierdzą członkowie komisji, zainwestowanie w wyżej wymienione obszary przyniesie w przyszłości, trzykrotnie większy zysk. Zyski uzyskane dzięki unikaniu przyszłych strat, generowaniu korzyści ekonomicznych przez innowacje oraz dzięki zapewnieniu korzyści dla społeczeństwa i środowiskowa zostały wycenione na 7,1 trylionów dolarów.

Wspólne działania

Ban Ki-moon zauważył, że zmiana klimatu nie zważa na utworzone przez ludzi granice państw.

- To jest problem międzynarodowy, który może zostać rozwiązany jedynie dzięki kooperacji i kolaboracji ogólnoświatowej. Staje się oczywistością, że w wielu częściach naszego świata klimat się zmienił i musimy się do tego dostosować - powiedział.

Raport skłania do rozpoczęcia rewolucji w sposobie myślenia na temat zmiany klimatu. Dodatkowo należy również zmienić planowanie i finansowanie, dzięki czemu będzie można „dopilnować, aby wpływ na klimat, ryzyko i możliwe rozwiązania były uwzględniane przy podejmowaniu decyzji na wszystkich poziomach”.

Następnym krokiem po sporządzeniu raportu ma być wprowadzenie go w życie. Na szczycie klimatycznym ONZ we wrześniu ma zostać ogłoszone ogłoszone dalsze informacje na temat wprowadzania w życie planów adaptacyjnych.