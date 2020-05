Choroba dzieci w różnych krajach. "Pytanie, czy to uboczny skutek koronawirusa, czy przypadkowa zbieżność"

Koronawirus na świecie. 4,5 miliona zakażeń, 300 tysięcy osób nie żyje - 15-05-2020 Całkowita liczba zachorowań na COVID-19 wynosi już ponad 4,5 miliona. Z chorobą walczy obecnie 2,5 miliona ludzi, a wyzdrowiało 1,7 miliona pacjentów. Zobacz, co jeszcze mówią statystyki. czytaj dalej

W czwartek władze Nowego Jorku poinformowały, że do 100 wzrosła liczba dzieci, chorujących na tak zwany pediatryczny wieloukładowy zespół zapalny (PMIS). W ciągu ostatniej doby stwierdzono tam 18 nowych przypadków. W okresie od lutego do kwietnia we włoskim Bergamo przyjęto z objawami dziesięcioro dzieci. Natomiast w paryskim szpitalu od 27 kwietnia do 7 maja takich przypadków było 17. Doniesienia o chorych dzieciach pojawiają się również w Wielkiej Brytanii.

U dzieci pojawia się gorączka, stany zapalne, wysypka czy obrzęk gruczołów. Objawy są wspólne z zespołem wstrząsu toksycznego i chorobą Kawasakiego.

Choroba Kawasakiego - jak mówił na antenie TVN24 immunolog, pediatra, pulmonolog doktor habilitowany Wojciech Feleszko, jest pediatrii znana. - Ma tajemniczą etiologię, to znaczy jej przyczyna nie jest do końca poznana. [...] Naukowcy obserwowali te chore dzieci i część z nich była zakażona koronawirusem SARS-CoV-2, natomiast u części dzieci z objawami tej choroby tego zakażenia nie potwierdzono. Pytanie, czy jest to jakiś uboczny skutek choroby koronawirusowej, czy jest to przypadkowa zbieżność? - tłumaczył.

- Osobiście nie jestem przekonany, że to skutek przechorowania choroby koronawirusowej, a być może jest to przypadkowe zjawisko obserwowane w tym samym czasie. Ale jako naukowiec powiem, że potrzebujemy więcej danych i być może za miesiąc, dwa będziemy w stanie wypowiadać się bardziej kompetentnie - mówił lekarz.

Doktor Feleszko był również pytany o powrót polskich dzieci do szkół. W środę premier Mateusz Morawiecki zapowiedział częściowe otwarcie szkół podstawowych. Z opieki nauczycieli będą mogły skorzystać dzieci w klasach 1-3. Starsi uczniowie będą mogli przyjść do szkół na indywidualne konsultacje.

Feleszko powiedział, że chociaż dla wszystkich jest to nowa sytuacja, należy przede wszystkim pamiętać o zachowaniu podstawowych zasad higieny u dzieci.

- Myślę, że środki higieny, które do tej pory zostały wdrożone, powinniśmy utrzymać w mocy. Wydają się one skuteczne w Polsce w ograniczeniu epidemii. Środki higieny polegające na myciu rąk, na wyposażeniu dziecka w maseczkę i zachowaniu dystansu od innych dzieci. Ale z drugiej strony pojawiają się głosy wśród naukowców i to bardzo poważne, że transmisja zakażenia u dzieci nie jest tak naprawdę poważnym źródłem epidemii - mówił.

Specjalista, odwołując się do badań, poinformował, że w krajach takich jak Tajwan, epidemia została ograniczona bez konieczności zamknięcia szkół.

Wiadomo, że dzieci w wieku od sześciu do dziewięciu lat stanowią niewielką grupę chorych na COVID-19, a nawet jeśli są zakażone koronawirusem SARS-CoV-2, najczęściej przechodzą chorobę bezobjawowo. Dane nadchodzące z Azji pokazują, że współczynnik zakażenia u dzieci jest bardzo niski.

- Coraz więcej krajów decyduje się na otwarcie szkół i przedszkoli, kierując się właśnie tymi danymi naukowymi. Dzięki temu jesteśmy troszkę bogatsi o doświadczenia innych krajów. Przypomnę, że w Europie na taki krok zdecydowali się Duńczycy i Holendrzy, mamy doświadczenia krajów azjatyckich, w związku z czym prawdopodobnie jest to droga, która nie przyniesie gwałtownego narastania epidemii - powiedział gość TVN24.

