Szczepionka na gruźlicę a COVID-19. "Fascynujące" doniesienia komentują dla nas eksperci - 03-04-2020 Grupa naukowców z Nowego Jorku zbadała powiązania pomiędzy szczepieniami na gruźlicę a śmiertelnością w wyniku choroby COVID-19 w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. Wykazano, że tam gdzie nie ma obowiązkowego szczepienia na gruźlicę, zanotowano więcej zgonów z powodu koronawirusa SARS-CoV-2 niż tam, gdzie masowo się szczepi. Zapytaliśmy ekspertów, co sądzą o nowych badaniach. czytaj dalej

Każdej rodzącej kobiecie, która zgłasza się do izby przyjęć ginekologiczno-polożniczej, wykonuje się podstawowe badania dążące do rozpoznania objawów zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Oprócz tego prowadzona jest rozmowa w celu ustalenia, czy pacjentka przebywała z zakażoną osobą lub była w kraju wysokiego ryzyka. Jeśli nie ma cech wskazujących na infekcję, pacjentka przyjmowana jest na zwykły oddział ginekologiczno-położniczy z zachowaniem środków ostrożności. Jak powiedziała ginekolog prof. Marzena Dębska, jednym z takich środków bezpieczeństwa jest brak możliwości obecności osób towarzyszących przy porodzie.

- To przypomina czasy, o jakich już zapomnieliśmy, kiedy kobiety rodziły same. Wszyscy musimy się z tym pogodzić. Jest to na pewno duża przykrość dla pacjentek, ale wszyscy powinni pamiętać, że im mniej osób, tym mniejsze ryzyko, że któraś z tych osób jest zakażona - tłumaczyła ginekolog.

JAK CHRONIĆ SWOJE ZDROWIE PSYCHICZNE PODCZAS PANDEMII?

Jak dodała, kobiety, które potrzebują dodatkowego wsparcia podczas porodu, mogą wcześniej wynająć położną, która będzie świadczyć opiekę indywidualnie. Jeżeli konieczny jest kontakt z rodziną, to powinien się on odbywać przez media społecznościowe i różnego typu komunikatory.

- Oczywiście nie zastąpi to obecności drugiej osoby, ale te środki ostrożności niestety muszą być - mówiła Dębska.

WIRUSOLOG: KAŻDY PACJENT POWINIEN BYĆ TRAKTOWANY JAKO POTENCJALNIE ZAKAŻONY

Poród u zakażonej

Koronawirus na świecie. Zmarło ponad 50 tysięcy osób, ponad milion zakażonych. Sprawdź statystyki - 03-04-2020 Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 na całym świecie przekroczyła milion. Z pandemią zmagają się niemal wszystkie państwa i terytoria. W wyniku choroby COVID-19 zmarło ponad 50 tysięcy osób. Sprawdź statystyki. czytaj dalej

Lekarka zaznaczyła, że poród jest zjawiskiem nieprzewidywalnym i indywidualnym. Może się zdarzyć, że kobieta z potwierdzonym koronawirusem nie ma szans zdążyć do szpitala zakaźnego, polecanego dla rodzących podczas pandemii COVID-19. Wtedy musi skierować się do najbliższej placówki medycznej. Dlatego wszystkie szpitale powinny być gotowe na taką ewentualność. Poród zaś powinno się przeprowadzić tak, by był bezpieczny zarówno dla pacjentki, jak i personelu.

Dębska zaznaczyła, że wciąż nadal niewiele wiadomo o koronawirusie i chorobie, którą powoduje. Każdego tygodnia pojawiają się coraz to nowe dane. Najprawdopodobniej jednak dziecko nie może się nim zakazić poprzez łożysko matki.

- Jeżeli chodzi o przebieg choroby u kobiety w ciąży, to większość kobiet ciężarnych jest młodymi, zdrowymi pacjentkami, u których spodziewane jest, że infekcja będzie miała przebieg bardzo łagodny. Ale musimy pamiętać, że kobiety w ciąży też chorują, że mogą mieć cukrzycę, nadciśnienie, choroby serca, płuc (...), dlatego kobieta w ciąży powinna przede wszystkim bardzo rygorystycznie przestrzegać zasad, które mają służyć unikaniu zakażenia. To jest najważniejsza rzecz - zaleciła.

CZY PRZEKŁADAĆ SZCZEPIENIE DZIECKA?

Indywidualna sprawa

Koronawirus SARS-CoV-2. "Nasza szczepionka wywołuje odpowiednią odpowiedź u zwierząt. To nas uskrzydla" - 03-04-2020 Nad szczepionką na koronawirusa SARS-CoV-2 pracuje wiele zespołów naukowców na świecie. Jednym z nich kieruje Polka. - Badania nad skutecznością szczepionki na ludziach zostały zaplanowane na przełom czerwca i lipca - mówiła w programie "Fakty po Faktach" w TVN24 mikrobiolog dr Mariola Fotin-Mleczek. czytaj dalej

By uniknąć ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, wielu lekarzy oferuje teleporady lub wideorozmowy. Jak przyznała ginekolog, niestety ciąży nie da się prowadzić przez telefon.

- Każdą ciążę należy prowadzić indywidualnie, uwzględniając stan pacjentki, biorąc pod uwagę, czy jest to jest ciąża fizjologiczna, prawidłowa, gdzie z wielu wizyt można zrezygnować, czy to jest ciąża powikłana, gdzie musi się tych wizyt odbyć więcej - mówiła.

CZYTAJ WIĘCEJ: COVID-19 A CUKRZYCA

Obowiązkowe są badania prenatalnie w 12. i 20. tygodniu. Według ginekolog w niektórych krajach postuluje się, żeby u zdrowych pacjentek odbyć jeszcze dwie wizyty - około 28. tygodnia, żeby ocenić rozwój płodu i około 36. tygodnia, czyli na chwilę przed porodem.

- To wszystko jest kwestia do indywidualnego ustalenia z lekarzem prowadzącym, część wizyt można zastąpić telekonsultacjami, gdzie wypisujemy recepty, wypisujemy zwolnienia. Natomiast jeżeli pacjentka poczuje się gorzej, czuje słabe ruchy, ma jakieś niepokojące objawy, niestety zawsze musi zgłosić się do lekarza, bo nie jesteśmy w stanie ocenić dobrostanu dziecka przez telefon - przestrzegła doktor.

Procedury i bezpieczeństwo

104. urodziny weteranki II wojny światowej. Świętowano je z bezpiecznej odległości - 02-04-2020 Z powodu pandemii i panujących obostrzeń Ruth Gallivan z San Diego musiała odwołać przyjęcie z okazji swoich 104 urodzin. W środę jej rodzina, przyjaciele i sąsiedzi postanowili jednak przygotować dla niej niespodziankę. Wszystko w bezpiecznych warunkach. czytaj dalej

Jak przygotować się do takiej wizyty? Pacjentka jest zobligowana do zdobycia informacji o procedurach w danym miejscu oraz ich ścisłego przestrzegania.

- Najczęściej jest tak, że pacjentka sama podchodzi do przychodni, bo to są najczęściej wizyty ambulatoryjne. Mąż musi zaczekać w samochodzie. Kobieta musi zdezynfekować ręce przed wizytą, dobrze, żeby założyła maseczkę. Obecnie podczas badania ultrasonograficznego rekomendowane jest noszenie maseczki zarówno przez ciężarną, jak i lekarza wykonującego badanie. Są to rekomendacje Polskiego Towarzystwa Położników i Ginekologów, ponieważ jest to bliski kontakt dwóch osób. Po wizycie ciężarna powinna unikać dotykania klamek różnego rodzaju, umyć ręce i zdezynfekować. Wizyta powinna trwać jak najkrócej, ale pewnych wizyt nie da się uniknąć, są one konieczne - tłumaczyła Dębska.

ZOBACZ JAK POPRAWNIE ZAŁOŻYĆ MASECZKĘ

Maseczki chirurgiczne a nowy koronawirus (Maria Samczuk/PAP)

Jak wspomniała, obowiązek zadbania o bezpieczny przebieg ciąży i poród nie spoczywa jedynie na samej ciężarnej.

- Nie ma znaczenia, czy to kobieta ciężarna ulegnie zakażeniu, czy jej partner, bo on to zakażenie na nią może przenieść. To jest absolutnie podstawowa rzecz, żeby wszyscy domownicy przestrzegali tych samych zasad, jak najmniej wychodzili i jeżeli muszą, to z zachowaniem jak największej ostrożności - podsumowała doktor.

Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem (Maria Samczuk/PAP)