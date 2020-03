Pierwsza taka zima na Litwie w historii pomiarów - 03-03-2020 Najwyższa średnia temperatura od rozpoczęcia pomiarów, rekordowo ciepły styczeń i zaledwie kilka dni ze śniegiem. Tak wyglądała do tej pory mijająca zima na Litwie. Najcieplejszą i najbardziej bezśnieżną zimę od 242 lat podsumowuje krajowa instytucja hydrometeorologiczna. czytaj dalej

"Ekstremalne wydarzenie"

Naukowcy podali dane dotyczące minionej zimy meteorologicznej, czyli okresu od 1 grudnia 2019 do 29 lutego 2020. Łagodna pogoda w wielu regionach Europy, szczególnie na wschodzie i północy kontynentu, sprawiła, że miniona zima była średnio o 3,4 stopnia Celsjusza cieplejsza niż średnio (średnią temperaturę wylicza na postawie danych z lat 1981-2010, które stanowią tak zwaną normę klimatyczną). Do tej pory za najcieplejszą zimę na Starym Kontynencie uznawano tę na przełomie 2015 i 2016 roku. Zima 2019/2020 pobiła jej rekord o 1,4 st. C.

C3S podał też, że luty 2020 roku był drugim najcieplejszym lutym w historii pomiarów, zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Był chłodniejszy zaledwie o 0,1 st. C od lutego z 2016, który do tej pory uważany był za najcieplejszy luty w historii. Oprócz tego, według danych Copernicusa, luty 2020 roku był o 3,9 st. C cieplejszy, niż średnia wieloletnia z lutego w latach 1981-2010.

- To była najłagodniejsza zima w Europie od początku prowadzenia pomiarów. Było to ekstremalne wydarzenie samo w sobie. Bardzo prawdopodobne, że takie wydarzenia stały się bardziej ekstremalne ze względu na zmiany klimatu - powiedział Carlo Buontempo, dyrektor C3S. Jego zdaniem tak ciepła zima jest niepokojąca, ale nie musi od razu wskazywać trendu klimatycznego.

Copernicus Climate Change Service (C3S) to agencja specjalizująca się w obserwacji zmian klimatycznych, działająca w ramach programu Copernicus Unii Europejskiej.

Wcześniej C3S donosiła, że styczeń 2020 roku był rekordowo ciepły w Europie.