Coraz więcej młodych choruje na nowotwory. Przez otyłość

Naukowcy przeanalizowali zachorowania na 30 typów nowotworów - 12 powiązanych z otyłością i 18 niezwiązanych z wagą. Wzięli pod uwagę dane o 14 672 409 przypadkach zachorowań w 25 stanach USA, w okresie między 1 stycznia 1995 roku a 31 grudnia 2014 roku.

Badania wykazały wyraźny wzrost zachorowań na sześć typów nowotworów: jelita grubego, trzonu macicy, pęcherzyka żółciowego, nerek, trzustki oraz szpiczaka mnogiego, które naukowcy wiążą z otyłością. Największy wzrost zaobserwowano w grupie wiekowej 25-49 lat.

Większość z wymienionych chorób zazwyczaj rozwija się w organizmach 60-, 70-latków. Tak dzieje się np. w przypadku raka trzustki, rozpoznawanego zwykle po 65. roku życia.

W najnowszych badaniach wykazano, że średni roczny przyrost zachorowań na nowotwór trzustki w grupie wiekowej 25-29 lat wyniósł 4,34 procenta, wśród osób w wieku 30-34 lat - 2,47 proc., a w wieku od 40 do 44 lat - 0,72 procent.

Ogólnie rzecz biorąc ryzyko wystąpienia raka jelita grubego, trzonu macicy, trzustki i pęcherzyka żółciowego zwiększyło się dwukrotnie, jeżeli porównamy je do zachorowalności obecnych 50-70-latków.

Badania opublikowano w naukowym czasopiśmie medycznym "The Lancet Public Health".

Wideo Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej

Wciąż wiele pytań

Wśród nowotworów związanych z otyłością naukowcy wymieniają raka jelita, macicy, przełyku, nerek, wątroby, żołądka, woreczka żółciowego, jajnika, tarczycy, oponiaka (rodzaj guza mózgu), różne typy szpiczaka (nowotworów układu krwiotwórczego) oraz raka piersi wśród kobiet po menopauzie.

Badacze nie potrafią jednak odpowiedzieć na pytanie, dlaczego wzrost zachorowań zanotowano tylko wśród sześciu spośród wszystkich dwunastu wymienionych typów nowotworów, które wiąże się z otyłością.

W młodych grupach wiekowych spośród 18 nowotworów niezwiązanych z wagą liczba zachorowań spadła lub ustabilizowała się, poza dwoma - żołądkowo-jelitowym oraz białaczką.

Druga najważniejsza przyczyna nowotworów

Według danych brytyjskiej organizacji Cancer Research, otyłość stanowi drugą z najważniejszych przyczyn rozwoju nowotworów, której można zapobiec. Pierwszą jest palenie.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) alarmuje, że otyłość osiągnęła "wymiar epidemii". Szacuje się, że na świecie otyłych jest ponad miliard ludzi, z czego co najmniej 300 milionów jest otyłych klinicznie (drugi w trzystopniowej skali stopień otyłości).

Liczba osób otyłych dwukrotnie wzrosła w latach 1980-2014. Organizacja National Health and Nutrition Examination Survey szacuje, że z otyłością boryka się ponad 40 procent Amerykanów.

- Myślę, że ludzie w ogóle nie zdają sobie sprawy, że otyłość jest powiązana z nowotworami - powiedział onkolog dr Nathan Berger z Case Western Reserve University, który nie brał udziału w badaniach.

Otyłość nie jest OK

Wyniki powinny być sygnałem alarmowym do działania dla lekarzy, polityków i opinii publicznej, zwłaszcza w przypadku otyłości wśród dzieci.

- Musimy uczulić ludzi, że to już czas, by uważać, że bycie otyłym nie jest OK - podkreślił dr Berger. - Oznacza to, że nie można powiedzieć: "o, jaki słodki, pucołowaty dzieciaczek. Ale nie martw się, szybko z tego wyrośnie", ponieważ otyłość tego dziecka już może wpływać na procesy rakotwórcze - podkreślił naukowiec.

Chang z kolei zaznaczył, że otyłość u dziecka jest głównym wskaźnikiem, według którego można ocenić, czy będzie otyłe również jako dorosły. - Myślę, że podkreśla to konieczność zredukowania odsetka otyłości poprzez lepszą dietę i ćwiczenia fizyczne. To powinno być priorytetem dla każdej polityki zdrowotnej - podsumował Chang.