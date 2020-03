COVID-19 a cukrzyca. Większe ryzyko powikłań, możliwy gorszy przebieg choroby

Astmatycy i alergicy odstawiają leki, bojąc się koronawirusa. "Rezultat będzie odwrotny" - 26-03-2020 Bojąc się koronawirusa SARS-CoV-2, około 10 procent osób cierpiących na astmę oskrzelową odstawia swoje lekarstwa, również sterydy. Ewa Czarnobilska, alergolożka, przestrzega przed tym. czytaj dalej

Jak podaje Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, w grupie pacjentów z cukrzycą problemem jest nie tyle większe prawdopodobieństwo zakażenia koronawirusem, ile gorsze rezultaty leczenia. Istnieje też większe prawdopodobieństwo rozwoju ciężkich objawów i powikłań.

Jak zaznaczają eksperci PTD, "w Chinach zauważono, iż pacjenci z cukrzycą posiadają wyższe ryzyko rozwoju ciężkich powikłań i zgonu, niż osoby bez cukrzycy. Ponadto można zauważyć pewną zależność między liczbą chorób towarzyszących (np. cukrzyca, choroba serca) i ryzykiem rozwoju ciężkich powikłań COVID-19 (im więcej chorób, tym to ryzyko jest wyższe)".

Cukrzyca może powodować powikłania

PTD wyraża jednak oczekiwanie, że poprawa wykrywalności i leczenia zakażeń wywoływanych tym wirusem spowoduje z czasem spadek liczby zgonów. Eksperci zaznaczają, że jeśli cukrzyca jest dobrze kontrolowana, ryzyko rozwoju ciężkiej postaci zakażenia COVID-19 jest podobne do tego, które obserwujemy w populacji ogólnej. Natomiast u osób ze złą kontrolą choroby i wahaniami poziomu cukru istnieje większe ryzyko rozwoju powikłań cukrzycowych.

POLSKA AKADEMIA NAUK ROZPRAWIA SIĘ Z MITAMI NA TEMAT KORONAWIRUSA

Nie ma problemu z dostępem do leków

#Zostańwdomu i zgaś światło. Godzina dla Ziemi w sobotę - 26-03-2020 W sobotę 28 marca po raz 13. odbędzie się Godzina dla Ziemi. Zgasimy światła w geście solidarności z ideą ochrony naszej planety. W tym roku akcja z powodu pandemii choroby COVID-19 będzie jednak inna niż zazwyczaj. czytaj dalej

"Infekcja wirusowa u pacjentów z cukrzycą, jak każdy ostry stan zapalny, może prowadzić do gwałtownego wzrostu stężenia glukozy we krwi i zwiększa ryzyko rozwoju cukrzycowej kwasicy ketonowej (CKK), dotyczy to przede wszystkim chorych na cukrzycę typu 1" - informują eksperci.

Zaznaczają również, że ryzyko u pacjentów z cukrzycą typu 1 i 2 jest podobne.

"Nie są znane jakiekolwiek przyczyny, dla których ryzyko rozwoju COVID-19 u pacjentów z cukrzycą typu 1 lub 2 miałoby być inne. Ważniejszy jest fakt, iż osoby z cukrzycą danego typu różnią się między sobą wiekiem, powikłaniami i sposobem kontroli choroby podstawowej. Osoby z powikłaniami cukrzycowymi posiadają prawdopodobnie wyższe ryzyko osiągnięcia gorszych rezultatów leczenia COVID-19 niż chorzy na cukrzycę bez powikłań lub innych schorzeń bez względu na typ choroby"- podkreślają eksperci.

Członkowie PTD podają, że producenci leków nie zgłaszają problemów z dostępem do preparatów insuliny oraz innych środków wynikających z pandemii COVID-19. Zaznaczają też, że wiodący producenci na świecie podają, że ta choroba nie ma wpływu na obecne możliwości produkcji i dystrybucji insuliny oraz innych środków potrzebnych do leczenia cukrzycy. "Monitorujemy tę sytuację tak, aby w razie jakichkolwiek zmian przekazać aktualne informacje" - zapewnili.

ASTMATYCY I ALERGICY ODSTAWIAJĄ LEKI, BOJĄC SIĘ KORONAWIRUSA. "REZULTAT BĘDZIE ODWROTNY"

"Nie ma podstaw do modyfikacji terapii"

Koronawirus a seks. Praktyczne wskazówki w czasach pandemii - 26-03-2020 Izolacja, kwarantanna, dystans społeczny - sposoby powstrzymywania pandemii COVID-19 nie sprzyjają romantycznym relacjom ani randkom. Współżycie w czasach rozprzestrzeniającego się koronawirusa nie schodzi jednak na drugi plan. Pamięta o tym Departament Zdrowia w Nowym Jorku, który opublikował przydatne wskazówki, jak postępować. czytaj dalej

PTD podało też, że w mediach pojawiły się informacje mogące wzbudzić obawy co do stosowania leków z grup ACE-inhibitorów i sartanów w okresie infekcji COVID-19.

"W świetle dostępnych aktualnych informacji nie ma podstaw do modyfikacji terapii - rezygnacji z leczenia inhibitorem konwertazy lub sartanem" - poinformowali eksperci PDT. Zaznaczyli, że jest to jednocześnie aktualne stanowisko Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Jak się chronić?

Jak wskazali dalej, zalecane środki ostrożności dla osób chorujących na cukrzycę są podobne do tych, które są stosowane w przypadku grypy i obejmują przede wszystkim częste mycie rąk mydłem i ciepłą wodą, przy kichaniu i kaszlu zakrywanie twarzy. Ponadto eksperci zalecają unikanie zgromadzeń, ograniczenie przebywania w miejscach publicznych i zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy (nie mniej niż 1-1,5 metra). Doradzane jest też odkażanie telefonów komórkowych, unikanie dotykania nieumytymi rękoma twarzy, a także rezygnacja z podróży.

Kto powinien nosić maseczkę? (Ministerstwo Zdrowia)

Mam cukrzycę? Co, jeśli zachoruję na COVID-19

Koronawirus na świecie. "Musimy przyjść z pomocą tym, którzy nie są w stanie ochronić samych siebie" - 25-03-2020 COVID-19 zagraża całej ludzkości i dlatego cała ludzkość musi z nim walczyć. Reakcja pojedynczych krajów nie wystarczy - powiedział sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) António Guterres. ONZ, WHO i UNICEF ogłosiły w środę Globalny Plan Działań Humanitarnych o wartości dwóch miliardów dolarów. Plan zakłada pomoc w walce z pandemią COVID-19 w 51 najuboższych krajach świata na terenie: Ameryki Południowej, Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji, ponad 100 milionom ludzi. czytaj dalej

Natomiast, jeśli COVID-19 rozprzestrzenia się w społeczności bliskiej osobie z cukrzycą powinna ona zastosować dodatkowe środki ostrożności - zostać w domu i przygotować plan na wypadek ewentualnego zachorowania. Eksperci doradzili m.in. by mieć pod ręką numery telefonów do lekarzy i zespołu terapeutycznego, apteki oraz ubezpieczyciela, listę leków i ich dawki (w tym witamin i suplementów), produkty zawierające cukry proste (napoje gazowane, miód, dżem, galaretki lub landrynki).

Dodatkowo - na wypadek hipoglikemii i dużego osłabienia spowodowanego chorobą, które utrudnia normalne przyjmowanie pokarmów - powinniśmy mieć zapas insuliny na tydzień do przodu na wypadek choroby lub niemożności wykupienia kolejnej recepty. Warto też zaopatrzyć się w płyn dezynfekujący na bazie alkoholu i mydło do odkażania/mycia rąk, glukagon i testy paskowe do badania stężenia ciał ketonowych w moczu, przy leczeniu insuliną.



W przypadku, gdy osoba czuje, że ma objawy choroby (duszności, kaszel, gorączkę) powinna zadzwonić do swojego lekarza i mieć przygotowane m.in. wyniki pomiaru glikemii, pomiar stężenia ciał ketonowych w moczu, zapis ilości przyjętych płynów.