Już 70 procent mężczyzn i ponad 50 procent kobiet ma nadwagę - mówiła w programie "Wstajesz i weekend" na antenie TVN24 trenerka i dietetyk Edyta Litwiniuk. Opowiadała o szkodliwym działaniu cukru i o tym, jak bardzo jest on uzależniający.

Cukier jest jak narkotyk

- W opinii ekspertów, skracamy sobie życie przeciętnie o 15 lat nadmiernie spożywając cukier i cierpimy z tego powodu na rozmaite choroby. To wszystko oczywiście przekłada się na wzrost zachorowalności na choroby układu krążenia, zwyrodnienia stawów kolanowych - tłumaczył Andrzej Troszyński z Narodowego Funduszu Zdrowia.

"Cukier krzepi" - tak mawiała słynna stara maksyma.

- Jak zaczniemy już jeść cukier, to on niestety bardzo uzależnia - powiedziała w programie "Wstajesz i weekend" TVN24 trenerka i dietetyk Edyta Litwiniuk. Dodała, że często otwierając czekoladę nie kończy się na zjedzeniu jednej kosteczki. - Lepiej po prostu nie sięgać. Szczególnie, że najnowsze raporty pokazują, że te ilości są znacznie przekroczone. Cukier nie krzepi, cukier też nie krzepi dzieci - podkreśliła dietetyk.

Cukry to węglowodany, często jego spożywanie tłumaczymy dostarczaniem organizmowi energii. - Musimy postawić na węglowodany złożone na przykład z kasz, makaronów czy ziemniaków, a całkowicie odstawić cukier przetworzony - tłumaczyła Litwiniuk.

- Cukier jest szalenie uzależniający, jest po prostu narkotykiem. Faktycznie człowiek, który odstawi cukier, obserwuje u siebie takie objawy odstawienia, jak na jakimś detoksie narkotykowym. Warto z niego całkowicie zrezygnować. Ale jeżeli już chcemy słodzić, to warto na przykład do ciasta dodać banany zamiast takiego zwykłego białego cukru. Czy zastąpić go stewią - mówiła. Oprócz tego, można postawić na ksylitol, czyli cukier brzozowy, który jest bardziej naturalny, ale ma działania przeczyszczające, może wywoływać biegunki. - Jest super dla dzieci, bo zapobiega próchnicy lub ją leczy - tłumaczyła dietetyk. Kolejnym zamiennikiem może być erytrol.

Przeciętne spożycie cukru w Polsce (Maciej Zieliński/PAP)

- Ja zawsze mimo wszystko będę namawiała, żeby odstawić cukier i żebyśmy czytali etykiety, bo niestety cukier kryje się w składzie pod różnymi nazwami - dodała. Spożycie cukru białego (czystej i skrystalizowanej sacharozy) w ostatnim czasie spadło. Jak dodaje Litwiniuk, wzrosła sprzedaż i spożycie cukru przetworzonego, czyli tego, który znajduje się w produktach ukryty pod różnymi nazwami. - Więc uważajmy na słód jęczmienny, melasę, syrop glukozowy, fruktozowy czy glukozowo-fruktozowy - mówiła.

Często za zdrowsze jedzenie więcej płacimy. - Jak kupujemy jedzenie dla dzieci, to często to zdrowsze, bez cukru, jest dwa razy droższe niż z cukrem - mówiła dietetyk.

To nie tylko problem dorosłych, ale i dzieci

- Już 70 procent mężczyzn ma nadwagę i ponad 50 procent kobiet - mówiła dietetyk. Dodała, że ponad 25 procent społeczeństwa jest otyła, zarówno kobiety i mężczyźni. - I ponad 33 procent dzieci, więc to są już dane zatrważające i będą coraz większe - podkreśliła.

- Otyłość jest przyczyną różnego rodzaju chorób począwszy od problemem z aparatem ruchu. Osobom jest po prostu ciężej się poruszać, mamy problemy z kręgosłupem, kolanami, ze wszystkimi stawami - dodała. Również pojawiają się problemy z układem krwionośnym, krążeniem, problemy z cukrzycą, insulinoopornością. Nadmierna masa ciała prowadzi do szeregu powikłań zdrowotnych.

- Nie tylko cukier jest winnym temu, że my tyjemy, ale cały szereg różnych składników, które mamy dostarczanych, dołączanych do naszych produktów spożywczych, chociażby w postaci utwardzonego tłuszczu, ale też brak aktywności ruchowej - mówiła dietetyk.

Jak walczyć z uzależnieniem od cukru? - To coś bardzo trudnego i krótkotrwałego, tutaj nie ma półśrodków. Trzeba sobie jasno powiedzieć: od dzisiaj przestaję słodzić albo pozwalam sobie na słodycze raz w tygodniu - zaznaczyła Litwiniuk. Ostawienie cukru to proces, który polega na różnych zmianach zachodzących w organizmie. Mogą pojawiać się na przykład bóle głowy, drżenia rąk i inne objawy ostawienia.

