Cyklon gigant jak dwie Polski. NASA pokazuje zdjęcia

Strzelająca asteroida. Naukowcy na tropie "igły w stogu siana" - 11-12-2019

Niespotykaną do tej pory aktywność we wszechświecie wykazuje asteroida Bennu. Naukowcy dostrzegli, że wyrzuca cząstki swojego materiału, które mogą następnie opadać na jej powierzchnię. Próbują wyjaśnić, co powoduje aktywność tego tajemniczego zjawiska. Jeżeli uda się to wyjaśnić, będzie do odkrycie na miarę znalezienia igły w stogu siana - twierdzi NASA. czytaj dalej