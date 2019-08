Czaszka sprzed milionów lat. "Ten osobnik to odpowiedź na wiele nurtujących nas pytań"

Wpłynęli w pumeks rozmiarów Manhattanu. "To była dla nas zagadka" - 29-08-2019 Zbita masa pumeksu wielkości Manhattanu unosi się na Pacyfiku, kierując się w stronę Australii. Wraz z nią przypływa również nadzieja na odnowę życia morskiego na Wielkiej Rafie Koralowej, która w ciągu ostatnich lat wiele wycierpiała ze względu na zmiany klimatu. czytaj dalej

To jeden z naszych praprzodków - Australopithecus anamensis. Pierwszy raz naukowcy pokazują jak mógł wyglądać.

- Jest to jeden z takich bardzo starych przodków człowieka, któremu możemy rzeczywiście spojrzeć w twarz - powiedział Piotr Stanisławski z bloga crazynauka.pl.

Przodek człowieka

- Odkryta została czaszka prawie kompletna, co jest niesamowite. Mamy najstarszą czaszkę osobnika należącą do australopiteków - skomentował odkrycie profesor Bogusław Pawłowski, kierownik Katedry Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego. I to dzięki niej możliwe było stworzenie naukowej wizualizacji. Do tej pory odkrywano jedynie pojedyncze kości.

- Były szczątki szkieletu, żuchwa, zęby, ale nie wiedzieliśmy jak wygląda ten osobnik, jeżeli chodzi o twarz - tłumaczył profesor Pawłowski.

Czaszkę sprzed blisko czterech milionów lat znaleziono w Etiopii w 2016 roku. Amerykańscy naukowcy nie byli jednak pewni swojego odkrycia, więc dokumentowali i badali je aż do teraz.

- Uważa się, że to osobnik męski. Miał pojemność czaszki około 370 centymetrów sześciennych, to znaczy mózg 380 gram, to de facto mniej niż współczesnego szympans - mówił profesor.

Ewolucja

- Ten osobnik to odpowiedź na wiele nurtujących nas pytań - powiedział Yohannes Haile-Selassie z Muzeum Historii Naturalnej w Cleveland.

Bo ewolucja to wciąż wiele zagadek. Najnowsze okrycie może zrewolucjonizować i zweryfikować to, jak przebiegała. Według naukowców niektóre gatunki australopiteków mogły żyć ze sobą równolegle. Przez blisko 100 tysięcy lat.

- Chyba największym błędem jest pokazywanie ewolucji jako rzędu coraz bardziej wyprostowanych postaci. To nie jest tak, że był jeden gatunek, spektakularnie wymierał i zastępował go następny. Ta ewolucja odbywała się w sposób ciągły, płynny. To wszystko się przenikało i to odkrycie to potwierdza - wyjaśnił Piotr Stanisławski z crazynauka.pl

Do tej pory najbardziej znanym i najlepiej udokumentowanym ludzkim przodkiem była Lucy. Jej szczątki odkryto w 1974 roku - brakuje w nich jednak większości czaszki. Australopitek sprzed czterech milionów lat właśnie zapisuje się we współczesnej antropologicznej historii.



- Będziemy mieć kolejną ikonę jak Lucy, o której mówi się, że to jest nasza babcia, to tu mamy dziadka - powiedział Piotr Stanisławski. I z tym przydomkiem nawet mu do twarzy.

