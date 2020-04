"Czy można zabić coś, co teoretycznie nie żyje?". Ekspert o tym, czym są wirusy

Tak wędruje wirus. Naukowcy wzięli pod lupę sytuację w sklepie - 11-04-2020 Dlaczego tak ważne jest, żeby nie gromadzić się tłumnie w zamkniętych pomieszczeniach, na przykład sklepach? Odpowiedź na to pytanie daje wizualizacja, przygotowana przez fińskich naukowców. W projekcie uczestniczyło kilkudziesięciu badaczy z różnych dziedzin, a w opracowaniu modelu 3D pomógł superkomputer. czytaj dalej

W każdej komórce człowieka - tłumaczył dr Sławomir Sułowicz, mikrobiolog z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego - istnieje, przekazana przez geny naszych rodziców informacja genetyczna o tym, jak żyć, czyli swoista "instrukcja obsługi". W tej instrukcji jest zapisane, jak mamy rosnąć, jak mamy wyglądać, jakie procesy mają wykonywać nasze komórki. Wirus to nic innego jak fragment takiej instrukcji, który zmusza naszą maszynerię metaboliczną do wykonania kolejnych kopii wirusów.

Jak mówił dr Sułowicz, świat bez wirusów byłby inny, ponieważ nasz materiał genetyczny zawiera także wirusy.

- Jakieś dziewięć na sto stron naszej "instrukcji" to właśnie informacje genetyczne dawnych wirusów, z którymi ludzkość miała do czynienia podczas kolejnych epidemii - wskazał naukowiec.

To właśnie wirusy dostarczyły w przeszłości informacji na przykład o tym, jak budować między innymi fragmenty łożyska.

- Nie bylibyśmy tym samym gatunkiem, gdyby nie wkład tych informacji genetycznych - ocenił dr Sułowicz.





Maseczki chirurgiczne a nowy koronawirus (Maria Samczuk/PAP)

Poza definicją

Mikrobiolog zauważył, że wirusy nie pasują do powszechnie przyjętej definicji tego, czym jest życie, stąd między innymi trudność w odpowiedzi na pytanie, jak unicestwić to zagrożenie.

- By zabić wirusa, należy zadać sobie pytanie, czy on tak naprawdę żyje i czy można zabić coś, co teoretycznie nie żyje - powiedział.

Doktor Sułowicz przypomniał, że nasze definicje tego, czym jest życie, zostały opracowane przez przyrodników w XIX wieku.

- Wtedy odkryliśmy, że organizmy żywe po pierwsze zbudowane są z komórek, a po drugie przeprowadzają procesy metaboliczne. A później odkryliśmy wirusy i okazało się, że one nie pasują do naszej definicji tego, czym jest życie - wskazał.

Trudna walka

Wirusy wymykają się klasycznej odpowiedzi na pytanie, czy żyją, ponieważ nie mają budowy komórkowej i nie przeprowadzają procesów metabolicznych.

- Wirusy nie wykazują klasycznych cech organizmów żywych, tym samym nasza walka, a więc i zabijanie tych wirusów, jest utrudnione. Dlatego jedyne, co aktualnie możemy zrobić w obliczu szerzącej się pandemii koronawirusa, to przeprowadzać izolację osób chorych bądź czekać z utęsknieniem na szczepionkę - podsumował naukowiec.

