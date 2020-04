Druga fala epidemii i kumulacja chorób. "Pod znakiem zapytania będzie stała wydolność systemu"

Koronawirus na świecie. Niemal 80 tysięcy nowych przypadków zakażenia ostatniej doby - 23-04-2020

Pandemia COVID-19 nie ustaje. W środę odnotowano prawie 80 tysięcy nowych przypadków zakażenia. To zwiększa całkowity bilans do ponad 2,6 miliona zakażonych. Zobacz, co jeszcze mówią statystyki. czytaj dalej