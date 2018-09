Dwa łaziki "skaczą" po asteroidzie. Zobacz zdjęcie z powierzchni

Bliźniacze łaziki znalazły się na szczycie szerokiej na osiem kilometrów asteroidy Ryugu w piątek. Trafiły tam dzięki swojej sondzie macierzystej o nazwie Hayabusa-2, która wędrówkę ku asteroidzie rozpoczęła w marcu 2015 roku. Za całość projektu odpowiada Japońska Narodowa Agencja Kosmiczna (JAXA).

- Nie mogę znaleźć słów, by opisać swoją radość – powiedział kierownik projektu Yuichi Tsuda w komunikacie po tym, jak łaziki bezpiecznie dotarły na powierzchnię asteroidy.

JAXA udostępniła dwa zdjęcia, które roboty wykonały tuż po odłączeniu się od sondy, a także jedno z powierzchni asteroidy.

Zdjęcie zrobione tuż po oddzieleniu się sondy. Na górze zdjęcie znajduje się sonda, na dole asteroida (JAXA)

Asteroida Ryugu sfotografowana przez Rover-1B (JAXA)

Zdjęcie asteroidy Ryugu w trakcie podskoku łazika Rover-1A (JAXA)

Trzymajcie kciuki za misję

Łaziki, ochrzczone Rover-1a i Rover-1b, przypominają rozmiarem i kształtem puszki na ciastka. Są zasilane energią słoneczną. Ich zadaniem jest fotografowanie asteroidy oraz pobieranie danych na jej temat. W nadchodzących miesiącach do łazików mają dołączyć dwa lądowniki. Ponadto Hayabusa-2 ma strzelać w asteroidę, aby roboty mogły pobrać próbki materiałów znajdujących się pod powierzchnią. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, sonda zabierze je na Ziemię. Wtedy będzie to pierwsza misja, w której próbki asteroid typu C (często porównywanych do kapsuł czasu, ponieważ pochodzą z najwcześniejszych dni Układu Słonecznego) dotrą na Ziemię w celach badawczych.

W ziemskich laboratoriach naukowcy chcą przeanalizować fragmenty asteroidy. To ma pomóc zrozumieć procesy, które pozwalają planetom stworzyć się z mieszanki gazu i pyłu.

- Analizując asteroidy, dowiadujemy się więcej o wczesnych układach słonecznych i więcej o samym życiu - napisał na Twitterze członek Stowarzyszenia Planetarnego Bill Nye. Jak stwierdził - "to wspaniale żyć w tym momencie historii podboju kosmosu".

Sonda Hayabusa-2 zostanie na Ryugu do końca 2019 roku, a następnie obierze kurs na Ziemię. JAXA ma nadzieję na pobranie próbek z asteroidy w ciągu kolejnego roku.