"Dwa miesiące temu ten wirus był nam nieznany". Zakażonych ponad 31 tysięcy, nie żyje ponad 600 osób

Lekarze z Wuhanu: nowy koronawirus wykryty u noworodka - 06-02-2020 Jak podają Chińczycy, w kraju tym na świat przyszło dziecko zakażone koronawirusem. Lekarze ze szpitala dziecięcego w Wuhanie ostrzegają, że zakażone kobiety w ciąży mogą przenosić na płód ten patogen. Na razie to pierwszy taki przypadek i konieczne są dalsze obserwacje. czytaj dalej

Ostatniej doby odnotowano 3153 nowych przypadków zakażenia nowym koronawirusem (2019-nCoV). Ogólna liczna osób zakażonych w Chinach wynosi 31 161. Poza Chinami nowy koronawirus pojawił się w 27 krajach.

Komisja wyjaśniła, że w ciągu ostatniej doby 69 przypadków śmiertelnych zanotowano w centralnej prowincji Hubei, w tym 64 w stolicy tego regionu - Wuhanie, gdzie przed Nowym Rokiem wybuchła epidemia. W Hubei stwierdzono 2447 nowe zakażenia.

W czwartek chińskie media poinformowały, że zmarł 34-letni okulista Li Wenliang, który ostrzegał przed koronawirusem.

Zarządzanie zamknięte

Rząd centralny ogłosił w ostatnich dniach szereg nowych wytycznych i nakazał zacieśnienie kontroli epidemiologicznej na poziomie lokalnym. Przywódca ChRL Xi Jinping ocenił, że wysiłki na rzecz powstrzymania epidemii znajdują się w "kluczowym stadium".

Do piątku władze lokalne co najmniej 14 miast i regionów poza prowincją Hubei, gdzie znajduje się pierwotne ognisko epidemii, wprowadziły system tak zwanego zarządzania zamkniętego - podał rządowy portal Zhongguo Caijing. Są wśród nich prowincje Liaoning, Guangdong i Szantung oraz miasta Wenzhou, Ningbo, Nankin i Hangzhou. W niektórych aglomeracjach znacznie ograniczono mieszkańcom możliwość wychodzenia z domu.

Objawy i przyczyny zakażenia koronawirusem (Adam Ziemienowicz/PAP)

Model "zarządzania zamkniętego" przewiduje ścisłą kontrolę osób wchodzących i wychodzących z osiedli mieszkaniowych i wsi, często obowiązkowe dezynfekcje miejsc publicznych, klatek schodowych czy wind, a także ograniczenie możliwości zgromadzeń. Konkretne regulacje i sposoby ich egzekwowania zależą od lokalnych władz.

W Wenzhou i kilku innych miastach mieszkańcom zakazano opuszczania wsi i osiedli, a każda rodzina może wyznaczyć tylko jedną osobę, która będzie mogła raz na dwa dni wyjść po żywność i inne produkty zaopatrzenia. W Zhumadian władze zacieśniły ten limit do jednego wyjścia na pięć dni. W prowincji Guangdong zakazano wpuszczania na osiedla kurierów i dostawców żywności.

Zdaniem chińskich ekspertów ścisłe środki kontroli są obecnie szczególnie potrzebne, a walka z epidemią weszła w "drugą fazę", ponieważ dobiegł końca pierwszy okres inkubacji choroby wywoływanej przez wirusa od momentu, gdy zastosowano pierwsze środki walki z epidemią i odkąd władze wprowadziły kwarantannę w Hubei. Okres wylęgania choroby w organizmie człowieka jest oceniany jako nie dłuższy niż 14 dni.

Stan kryzysowy we Włoszech

We Włoszech potwierdzono trzeci przypadek koronawirusa - podał w czwartek krajowy Instytut Zdrowia. Chory przebywa w rzymskim szpitalu zakaźnym. To pierwszy Włoch zarażony groźnym wirusem. Został w poniedziałek ewakuowany z Chin i przechodził kwarantannę.



Jak poinformowano, chory to mężczyzna w wieku ponad 30 lat, który ostatnio przebywał w chińskim mieście Wuhan, epicentrum epidemii. Do Rzymu powrócił z 55 innymi ewakuowanymi stamtąd obywatelami włoskimi. Wszyscy przebywają na kwarantannie w miasteczku wojskowym Cecchignola na obrzeżach Wiecznego Miasta.

W czwartek mężczyzna poczuł się tam źle i dostał temperatury, w związku z czym przewieziono go do rzymskiego szpitala zakaźnego Spallanzani, gdzie po całodniowych badaniach potwierdzono u niego koronawirusa. Jego stan określa się jako dobry.

Pozostałe osoby umieszczone w kwarantannie powiedziały włoskim mediom, że miały z chorym, który był w pojedyńczym pokoju, niewielki kontakt.

Ten trzeci we Włoszech przypadek groźnego wirusa z Chin ogłoszono tydzień po tym, gdy potwierdzono go u pary przebywających w Rzymie turystów z Wuhan. To małżeństwo w wieku 65 i 66 lat. Oboje przebywają również w szpitalu Spallanzani, a ich stan trzeci dzień z rzędu jest krytyczny, ale stabilny - podano w komunikacie medycznym.

Od piątku obowiązuje we Włoszech stan kryzysowy z powodu epidemii koronawirusa. Kontrole prowadzone są na wszystkich lotniskach. Dotychczas, jak poinformował premier Giuseppe Conte, zbadano mierząc temperaturę 62 tysiące pasażerów z 521 samolotów.

Porównanie epidemii wirusa Wuhan, SARS i MERS (Adam Ziemienowicz/PAP/Reuters)

Kolejny przypadek w Wielkiej Brytanii

Na razie nazywa się 2019-nCoV. Niedługo powinno się to zmienić - 05-02-2020 Koronawirus z Chin nie otrzymał jeszcze swojej oficjalnej nazwy, ale w ciągu najbliższych dni powinno się to zmienić. Pracuje nad tym zespół naukowców z Uniwersytetu w Teksasie. Jak wskazuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), problemy mogą stwarzać też jednak oficjalne terminy. czytaj dalej

Brytyjskie władze medyczne potwierdziły w czwartek kolejny, trzeci przypadek koronawirusa w tym kraju.

- U kolejnego pacjenta testy potwierdziły obecność koronawirusa, w efekcie czego całkowita liczba przypadków w Wielkiej Brytanii wzrosła do trzech. Osoba ta nie nabyła go w Wielkiej Brytanii - powiedział szef służb medycznych Chris Whitty. Dodał on, że pacjent jest przenoszony do specjalistycznego ośrodka, a władze medyczne ustalają, z kim się kontaktowała zakażona osoba, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa.

Jak poinformował rzecznik premiera Borisa Johnsona, zarażona osoba przybyła z Azji, ale nie z Chin.

Pierwsze dwa przypadki koronawirusa w Wielkiej Brytanii potwierdzono 31 stycznia u dwóch spokrewnionych ze sobą obywateli chińskich, którzy przebywają obecnie na oddziale chorób zakaźnych w szpitalu w Newcastle.

Do tej pory władze brytyjskie sprowadziły do kraju z Wuhanu prawie 100 swoich obywateli. Po przybyciu do Wielkiej Brytanii przechodzą oni dwutygodniową kwarantannę. W niedzielę drugi i ostatni wyczarterowany przez rząd samolot ma zabrać z Wuhanu pozostałych brytyjskich obywateli, którzy zadeklarowali chęć powrotu.

13. przypadek w Niemczech

30 próbek, 24 godziny analiz, 12 naukowców. Tak bada się, czy Polacy mają koronawirusa - 05-02-2020 Polskie Ministerstwo Zdrowia podało w środę, że w żadnej z badanych próbek pochodzących od Polaków, którzy wrócili z Wuhanu, nie stwierdzono obecności koronawirusa. Według relacji dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny (NIZ-PZH) Grzegorza Juszczyka, nad analizą materiału pracowała grupa 12 naukowców w laboratorium o najwyższym standardzie bezpieczeństwa. czytaj dalej

Bawarskie ministerstwo zdrowia potwierdziło w czwartek wykrycie koronawirusa u kolejnej osoby. Jest to 13. przypadek w Niemczech. Resort zdrowia w regionalnym rządzie Bawarii ogłosił, że chodzi o żonę mężczyzny, który już wcześniej trafił do szpitala w związku z koronawirusem. Zakażenie przebiega u niej bezobjawowo, podobnie jak u dwojga dzieci małżeństwa. Stan jej męża określany jest jako stabilny.

Dwa z potwierdzonych w Niemczech przypadków to osoby ewakuowane w weekend z Chin samolotem Bundeswehry. Pozostałe to pracownicy firmy Webasto i członkowie ich rodzin. Pierwsze zakażenie koronawirusem w RFN wykryto właśnie u pracownika tego przedsiębiorstwa, który zaraził się na szkoleniu prowadzonym przez koleżankę z Szanghaju. Z pierwszym niemieckim chorym miało kontakt około 40 osób - poinformowały władze.

Głos WHO

WHO: nie ma jeszcze pandemii nowego koronawirusa z Chin - 04-02-2020 Rozprzestrzenianie się nowego koronawirusa jest "bardzo intensywne", ale nie ma jeszcze pandemii - uważa Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Jej przedstawiciele wyrażają nadzieję, że dzięki krokom podjętym w celu zahamowania koronawirusa, uda się powstrzymać jego przekazywanie z człowieka na człowieka. czytaj dalej

Choroba rozprzestrzeniła się na około 30 krajów na całym świecie, w tym na kilka europejskich, między innymi Niemcy, Francję, Włochy, Finlandię.

Poza Chinami kontynentalnymi odnotowano dotąd dwa zgony - na Filipinach i w Hongkongu.

- Trudno uwierzyć, że jeszcze dwa miesiące temu ten wirus był nam nieznany - powiedział w czwartek dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

W niedzielę przedstawiciel WHO w Pekinie - Gauden Galea powiedział, że ze wstępnych obliczeń wynika, iż na nowego koronawirusa umiera mniej niż 2 procent zakażonych, a odsetek ten wciąż maleje.

- Warto pamiętać, że gdy rozpoczęła się epidemia grypy H1N1 w 2009 roku, szacunki wskazywały śmiertelność na poziomie 10 procent. Okazały się one bardzo błędne - przypomniał David Fisman, epidemiolog z Uniwersytetu w Toronto.

Potwierdzone przypadki koronawirusa na świecie (tvnmeteo.pl)

Nowy koronawirus

Nowy typ koronawirusa wykryto w chińskim mieście Wuhan w grudniu 2019 roku. Objawy choroby to: gorączka, trudności w oddychaniu, a także nacieki w płucach. Tajemniczy wirus powoduje zapalenie płuc, które jest nieco lżejsze od zespołu ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej SARS wywołanego przez innego koronawirusa.

Jak chronić się przed zakażeniem koronawirusem z Chin?

Źródło koronawirusa nie jest znane, ale pochodzi on prawdopodobnie od nielegalnie sprzedawanych dzikich zwierząt na targu ryb i owoców morza w Wuhanie.