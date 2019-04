Dwa polskie satelity wyleciały w kosmos

Jak nazwać czarną dziurę? Na razie propozycje są dwie - 15-04-2019 Niecały tydzień temu świat obiegło pierwsze zdjęcie czarnej dziury. Teraz trwa dyskusja, jaki nadać jej pseudonim. Propozycje już padły, jednak może upłynąć jeszcze dużo czasu, zanim któraś zostanie oficjalnie zatwierdzona. czytaj dalej

Polskie satelity KRAKsat i Światowid zostały umieszczone wewnątrz statku kosmicznego Cygnus, którego na orbitę wyniosła rakieta Antares 230. Rakieta wystartowała o 22.46 czasu polskiego z ośrodka NASA Mid-Atlantic Regional Spaceport przy Wallops Flight Facility na wschodnim wybrzeżu USA. Na pokładzie statku w kosmos poleciały także satelity badawcze z innych krajów.

Polskie satelity będą w przestrzeni kosmicznej przez około rok, potem spalą się w atmosferze.

Dzieło studentów

Studencki KRAKsat jako pierwszy na świecie zbada to, czy ciecz magnetyczna, czyli ferrofluid, wprawiony w ruch wpływa na położenie satelity w kosmosie. Jeżeli wirujący ferrofluid wywoła zmianę prędkości i kierunku obrotów satelity, system będzie można wykorzystać do sterowania orientacją obiektów na orbicie. Ze względu na niski koszt takiego rozwiązania, jego prostotę i niezawodność, ferrofluidowe koło zamachowe - według krakowskich studentów - mogłoby stanowić konkurencyjną technologię dla tych obecnie stosowanych.

Ciemna noc, nagle pojawia się błysk. "Spłonął całkowicie" - 15-04-2019 W brazylijskim mieście Taquara zaobserwowano meteor. Zjawisko było widoczne na nocnym niebie przez kilka sekund. czytaj dalej

Wraz w KRAKsatem na orbitę poleciała karta microSD ze specjalnym ładunkiem. To rezultat akcji "Lecę w kosmos!" zorganizowanej przez studentów w styczniu, dzięki której każdy pasjonat kosmosu mógł umieścić w satelicie dowolny materiał zdjęciowy lub graficzny. Łącznie prace przysłało ponad 1,2 tysiąca internautów.

Konstrukcję krakowskich studentów charakteryzują niewielkie rozmiary, wyglądem przypomina ona walec o średnicy 10 centymetrów i wysokości 13 cm. Jej waga to tylko 750 gramów.

KRAKsat to projekt realizowany przez studentów Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Jagiellońskiego. To pierwszy satelita zbudowany w Krakowie i drugi w Polsce skonstruowany przez studentów. Na uwagę zdaniem studentów zasługuje fakt, że satelitę zbudowali wyłącznie Polacy, ponieważ polscy uczeni przeważnie konstruują satelity z naukowcami z innych krajów.

Wideo Rakieta Antares 230 wystartowała o 22.46 czasu polskiego

Monitoring z kosmosu

Z kolei drugi polski satelita wystrzelony w kosmos - Światowid - to satelita komercyjny i obserwacyjny. To pierwszy - zgodnie z informacjami twórców - tego typu polski satelita. Urządzenie zbudowała wrocławska firma założona w 2016 roku - SatRevolution. Światowid ma za zadanie monitorować powierzchnię Ziemi, w tym stan wód i jakość powietrza. Wymiary Światowida to 20x10x10 cm.